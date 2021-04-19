Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах
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Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах

11:54:334/19/2021Фото: pixabay.com
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Самоконтроль, необходимый для сдерживания гнева, требует энергии, достигается глюкозой.

Количеством булавок в куклах вуду измерили уровень агрессии супругов

Если вы обнаруживаете, что каждую ночь ссоритесь с супругом, возможно, вам стоит проверить уровень сахара в крови. Исследование показывает, что низкий уровень сахара в крови может разозлить женатых людей на своих супругов.

Низкий уровень сахара в крови делает вас более агрессивным

«В чем секрет хорошего брака?» - вопрос, который часто задают супружеские пары. Для Брэда Бушмана, профессора коммуникации и психологии в штате Огайо и ведущего автора исследования, держать живот полным - хороший способ сохранить крепкий брак, особенно когда вы собираетесь затронуть деликатный вопрос, пишет food.news.

«Прежде чем начать трудный разговор с супругом, убедитесь, что вы не голодны», - сказал Бушман. «Люди могут относиться к этой идее».

Эта идея не нова. У нас даже есть название: «голодный».

«Мы представили, что чувство голода может плохо сказаться на нашем поведении даже в наших самых интимных отношениях», - сказал Бушман.

В своем исследовании Бушман и его команда набрали более 100 пар и измеряли уровень сахара в их крови каждый день перед завтраком и перед сном. Чтобы измерить их агрессивные импульсы, каждому участнику дали 51 булавку и куклу вуду, которая представляет их супруга. В конце каждого дня участники вставляли в куклу от 0 до 51 булавки, в зависимости от того, насколько они сердились на своего партнера. Они делали это в одиночку в течение 21 дня и регистрировали булавок, которые они вставляли каждую ночь.

Чем ниже вечерний уровень сахара в крови участников, тем больше булавок они воткнули в куклу. Даже те, у кого были хорошие отношения со своими супругами, с большей вероятностью выражали гнев, если их уровень сахара в крови был ниже.

Затем исследователи отправили пары в лабораторию для эксперимента, который позволит измерить агрессивное поведение. Участники соревновались со своими супругами, чтобы узнать, кто быстрее нажмет кнопку. Кто бы ни выиграл, тот мог беспрепятственно взорвать своего партнера громким звуком. На самом деле волонтеры играли против компьютера, который позволяет им выигрывать в половине случаев. А когда они играют, их супруги были в разных комнатах, поэтому шума не было.

Те, у кого уровень сахара в крови вечером был ниже, громче и продолжительнее шутили своему супругу независимо от пола и наличия у них хороших отношений со своим супругом. Те, кто вставлял в куклу больше булавок, также с большей вероятностью издали громкий и продолжительный шум.

«Мы видим четкую разницу между агрессивными импульсами, наблюдаемыми у кукол, и реальным агрессивным поведением», - сказал Бушман.

Что касается того, почему низкий уровень сахара в крови злит людей, Бушман объяснил, что глюкоза, основной тип сахара в крови, является топливом для мозга. Самоконтроль, необходимый для сдерживания гнева, требует энергии, достигается глюкозой.

Симптомы и причины гипогликемии


Когда уровень сахара в крови падает слишком низко, вы можете испытать гипогликемию. К симптомам гипогликемии  относятся:

  • Чувство сильного голода

  • Головные боли

  • Спутанность сознания

  • Головокружение

  • Неспособность сконцентрироваться

  • Чрезмерное потоотделение

  • Встряхивание

  • Затуманенное зрение

  • Изменения личности


Люди с диабетом подвергаются наибольшему риску гипогликемии  по следующим причинам :

  1. Чрезмерное употребление инсулина. Инсулин - это гормон, регулирующий количество сахара в крови. Диабетики не производят этого гормона в достаточном количестве или их организм не использует его эффективно. Чтобы контролировать уровень сахара в крови, они принимают лекарства, называемые человеческим инсулином. Прием слишком большого количества этого лекарств.

  2. Пропуск приема пищи.  У диабетиков, принимающих нужное количество инсулина, может возникнуть гипогликемия, если они пропускают приемы пищи, едят меньше обычного или.

  3. Избыточная физическая нагрузка. Слишком много упражнений без достаточного количества еды может привести к гипогликемии.

  4. Употребление алкоголя. Употребление слишком большого количества полезных веществ во время приема инсулина может привести к гипогликемии, особенно если алкоголь заменяет еду.


Не только диабетики могут испытывать низкий уровень сахара в крови. Людям без диабета следует опасаться двух типов гипогликемии: реактивной и инертной.

Реактивная гипогликемия обычно возникает, когда ваш организм вырабатывает слишком много инсулина. Это происходит через несколько часов после еды. Реактивная гипогликемия может означать, что вы подвержены риску развития диабета. Между тем, нереактивная гипогликемия возникает из-за основного состояния, например из-за следующего:


  • Некоторые расстройства пищевого поведения, такие как анорексия.

  • Заболевания, поражающие печень, сердце или почки

  • Беременность

  • Опухоль поджелудочной железы

  • Употребление слишком большого количества алкоголя

  • Использование лекарств, подобных тем, которые принимают взрослые и дети с почечной недостаточностью.


Вы также можете испытать гипогликемию, если у вас есть демпинг-синдром - состояние, при котором ваш организм вырабатывает избыток инсулина после приема пищи, богатой углеводами. Люди, которым была сделана операция на желудке для облегчения симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), обычно подвержены риску демпинг-синдрома.

Регулируйте уровень сахара в крови, прежде чем приступить к жесткой консервации с вашим партнером, это поможет сохранить хладнокровие и даже удовлетворительное решение ваших проблем. Обязательно ешьте бодрящие продукты, такие как злаки и крахмалистые овощи, чтобы избежать низкого уровня сахара в крови, и проконсультируйтесь с врачом, если у вас возникнут симптомы гипогликемии.

 

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