Купить квартиру в Новосибирске: список надежных порталов с недвижимостью

Новосибирск - это третий по численности населения город России. Лучшие сервисы по поиску квартиры для желающих переехать и тех, кто просто хочет сменить жилье - в нашем материале.
В любом городе России купить жилье, будь то новостройка или вторичка, сейчас несложно, однако нужно быть аккуратным, чтобы не попасться на мошенников и приобрести хорошую квартиру без переплат. В интернете представлено множество сайтов (более 6 тыс.), которые помогают выбрать подходящий вариант. Вот самые известные из них:
-avito.ru. Самый популярный сайт объявлений, который в России занимает первое место по числу посетителей. Расширенный поиск недвижимости предлагает выбрать этаж, число комнат, количество этажей в доме, площадь помещения, тип недвижимости, вид сделки. Здесь также можно посмотреть отзывы. Основной минус состоит в том, что на Авито чаще всего можно встретить мошенников, поэтому каждое объявление нужно тщательно проверять.
-cian.ru. В отличие от Авито, Циан специализируется только на продаже, покупке и аренде жилой и коммерческой недвижимости. На сайте большая база объявлений по всем городам России. По Новосибирску на портале найдено более 14 тыс. объявлений о продаже однокомнатной квартиры. Найти подходящий вариант удобнее с использованием дополнительных фильтров. -domofond.ru. Этот сайт появился не так давно, но быстро обрел популярность. Он отличается удобной системой поиска, а в базе данных представлены квартиры не только в России, но и за рубежом. Также на нем есть экспертные статьи, которые помогут выбрать лучший вариант, еще можно подписаться на рассылку, чтобы всегда быть в курсе новых объявлений. -realty.yandex.ru отчается быстрой системой поиска, где можно выбрать площадь помещения, этаж, наличие мебели и бытовой техники, год постройки и т.д. На сайте есть ипотечный калькулятор, статьи экспертов по недвижимости. Пользователи портала отмечают его эффективность в поиске и покупке квартир.
-mirkvartir.ru. На этом портале есть услуги которых нет на других сайтах. Например, помощь новичкам и запрос дополнительной информации о недвижимости. “Мир квартир” есть отдельно по городам России, в том числе, по Новосибирску. Здесь также можно рассчитать размер ипотечных взносов разных банков и выбрать лучшее предложение.
Найти квартиру в Новосибирске можно и на сайтах компаний-застройщиков. Например, NOVA-Дом, ЖК “История”, ЖК “Расцветай”. Чтобы избежать мошенничества, следует покупать квартиру у собственника, если недвижимость продает доверенное лицо, нужно насторожиться. Очень важно проверить все документы на жилье, проверить, кто имеет право на жилплощадь, потому что родственники могут подать заявление на признание сделки недействительной. Нельзя заранее переводить деньги на карту, сделка должна осуществляться в присутствии обеих сторон.