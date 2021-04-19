Отец убил годовалого и 2-летнего сыновей, а потом покончил с собой. Смотрите видео
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Отец убил годовалого и 2-летнего сыновей, а потом покончил с собой. Смотрите видео

9:40:094/19/2021Фото: Flickr
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26-летний мужчина расправился с детьми, пока мать лежала в больнице. Семья была на учете, как находящаяся в социально опасном положении.

В Якутии были убиты два малолетних ребенка

Рано утром 19 апреля 2021 года в одном из сел Булунского района мужчина расправился с своими сыновьями в возрасте 1 и 2 года, потом решил покончить с собой.

Жена в это время находилась на лечении в больнице Якутска после проведенной операции.

Детей увезли в больницу, но спасти не смогли. Через несколько часов после поступления в медицинское учреждение оба ребенка умерли.

На место трагедии вылетел вертолет с следователями и медиками.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Семья находилась на учете в социальных органах, как находящаяся в социально опасном состоянии.

Действия сотрудников органов, которые были призваны следить за семьей, будут также подвергнуты расследованию и оценены их действия или бездействие, рассказали в понедельник в республиканском управлении Следственного комитета.

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расследованиеубийство детей
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