Отец убил годовалого и 2-летнего сыновей, а потом покончил с собой. Смотрите видео

Рано утром 19 апреля 2021 года в одном из сел Булунского района мужчина расправился с своими сыновьями в возрасте 1 и 2 года, потом решил покончить с собой.
Жена в это время находилась на лечении в больнице Якутска после проведенной операции.
Детей увезли в больницу, но спасти не смогли. Через несколько часов после поступления в медицинское учреждение оба ребенка умерли.
На место трагедии вылетел вертолет с следователями и медиками.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Семья находилась на учете в социальных органах, как находящаяся в социально опасном состоянии.
Действия сотрудников органов, которые были призваны следить за семьей, будут также подвергнуты расследованию и оценены их действия или бездействие, рассказали в понедельник в республиканском управлении Следственного комитета.
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