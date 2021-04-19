Общегородской траур объявили в связи с гибелью в ДТП пяти подростков в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области, где произошла авария с гибелью пятерых подростков, решили объявить общегородской траур. Во вторник, 20 апреля, в городе будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шесть подростков после дня рождения в состоянии алкогольного опьянения сели в автомобиль Hyundai и поехали кататься по городу. За рулем находился 14-летний водитель, который не смог справиться с управлением и врезался в дерево.
Пятеро подростков погибли на месте, еще один находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", среди погибших две девочки. Трагедия произошла ранним утром 18 апреля. Праздновать дети начали еще в пятницу. 16 апреля как раз исполнилось 14 лет сидевшему за рулем иномарки.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц. Глава Следственного комитета РФ взял его под свой контроль.
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