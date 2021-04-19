Задолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска исправно исполняет все работы по договоренностям, заключенным с управляющими компаниями города. Чего не скажешь о многих партнерах КБУ, которые не оплачивают предоставленные для населения услуги, сообщил 19 апреля и. о. директора Комбината Александр Алексеенко.
Накопилась задолженность, которая превысила сумму в 90 млн рублей. При этом муниципальное предприятие не стало блокировать счета управляшек, которые не погашают свои долги.
Сейчас все исполнительные листы, которые получил КБУ, передаются в бердскую службу судебных приставов.
По официальным данным, в Бердск насчитывается 29 управляющих компаний, которые обслуживают 669 многоквартирных домов.
Кроме того, Алексеенко напомнил, что КБУ имеет лицензию на вывоз жидких бытовых отходов и работает с целью сохранения экологии и борется с несанкционированными сливами стоков на территории Бердска.
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