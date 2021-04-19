Задолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Задолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ

9:12:214/19/2021Фото: Pixabay
0

Судебные приставы будут решать вопрос о долгах управляющих компаний перед Комбинатом бытовых услуг, который не стал блокировать их счета.

МУП "КБУ" рассказали и непогашенных управляющими компаниями счетах

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска исправно исполняет все работы по договоренностям, заключенным с управляющими компаниями города. Чего не скажешь о многих партнерах КБУ, которые не оплачивают предоставленные для населения услуги, сообщил 19 апреля и. о. директора Комбината Александр Алексеенко.

Накопилась задолженность, которая превысила сумму в 90 млн рублей. При этом муниципальное предприятие не стало блокировать счета управляшек, которые не погашают свои долги.

Сейчас все исполнительные листы, которые получил КБУ, передаются в  бердскую службу судебных приставов.

По официальным данным, в Бердск насчитывается 29 управляющих компаний, которые обслуживают 669 многоквартирных домов.

Кроме того, Алексеенко напомнил, что КБУ имеет лицензию на вывоз жидких бытовых отходов и работает с целью сохранения экологии и борется с несанкционированными сливами стоков на территории Бердска.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
оплатаотходызадолженности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам нравится работа вашей управляющей компании?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЗадолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ
    9:12:21 4/19/2021
    Задолжавшие 90 млн рублей управляющие компании Бердска пощадил КБУ
    Автобус переехал поскользнувшегося пешехода в Новосибирской области: Он не выжил
    8:43:38 4/19/2021
    Автобус переехал поскользнувшегося пешехода в Новосибирской области: Он не выжил
    МВД призывает не ходить на акции в поддержку Навального 21 апреля 2021
    8:26:48 4/19/2021
    МВД призывает не ходить на акции в поддержку Навального 21 апреля 2021
    Лунный календарь стрижек и стрижки ногтей с 15 по 30 апреля 2021: благоприятные даты
    8:20:59 4/19/2021
    Лунный календарь стрижек и стрижки ногтей с 15 по 30 апреля 2021: благоприятные даты
    За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение
    8:03:04 4/19/2021
    За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение
    Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров
    7:30:58 4/19/2021
    Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров
    Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?
    7:20:54 4/19/2021
    Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?
    Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год
    7:05:59 4/19/2021
    Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год
    Принц Чарльз и Уильям возглавят королевский саммит: на нем решиться будущее монархии
    6:56:56 4/19/2021
    Принц Чарльз и Уильям возглавят королевский саммит: на нем решиться будущее монархии
    БердскВласть Бердска объяснила подтопление погребов на улицах Пушкина и Чернышевского
    6:53:37 4/19/2021
    Власть Бердска объяснила подтопление погребов на улицах Пушкина и Чернышевского