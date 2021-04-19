Подробный гороскоп Павла Глобы на май 2021 года для всех знаков зодиака
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Подробный гороскоп Павла Глобы на май 2021 года для всех знаков зодиака

10:20:454/19/2021Фото: Pixabay
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В мае 2021 года будет очень много событий у каждого знака зодиака - жизнь может повернуть совсем не в ту сторону, куда вы планировали. Но не факт, что это будет плохо - будьте готовы к переменам.

гороскоп
Май будет переломным для многих знаков зодиака

Овен

Май будет для вас очень продуктивным месяцем. Если вы приложите чуть больше усилий, то то сможете добиться успехов в любой сфере вашей жизни, главное не зазнаваться и не слишком предаваться мечтам. Будьте реалистом и ни на кого не надейтесь. С 10 по 20 мая- идеальное время, чтобы спланировать будущий год. Настройтесь - сейчас все на вашей стороне, не растеряйте возможностей.

Телец

У вас позади остался очень трудный период в вашей жизни и вы смело можете начинать движение вперед с новыми силами. Вы сможете наладить отношения с теми, с кем долго не получалось найти взаимопонимания. С середины месяца вся ваша активность должны быть направлена на работу, тогда перед вами откроются новые возможности и перспективы.

Близнецы

Вам в мае предстоит наводить порядок и уют там. где вы живете. займитесь домом, вашими отношениями с любимым человеком и детьми. Возможно. вам предстоит принимать очень серьезное решение, которое повлияет на ваше будущее. Будьте сдержанны и исполнительны на работе, никому не позволяйте манипулировать вами.

Рак


Настало время, когда вы сможете уладить все конфликты в личной жизни. Если у вас нет любимого человека, то май для вас постарается и поможет организовать встречу с вашей будущей половиной, если вы не будете сидеть дома. Это месяц положительных изменений в вашей судьбе. Напитавшись добрыми чувствами вы сможете покорять новые вершины. В середине мая возможно поступление выгодного предложения. Прислушайтесь к совету очень близкого человека - он будет очень ценным.


Лев


Вы слишком много работаете и это может послужить отправной точкой к конфликтам с любимым человеком. Вам необходимо найти нужный баланс и начать уделять время вашим романтическим чувствам. Общение в мае вам будет удаваться особенно  удачно, поэтому используйте все свои возможности.


Дева


Вас будут часто провоцировать на конфликты. Но вам следует выработать собственную тактику поведения и придерживаться ее, никого не слушая. Будьте внимательнее к своим словам - они могут сыграть с вами же злую шутку. К концу месяца вы справитесь с основным потоком поставленных задач, значит сможете себе позволить поездку и долгожданный отдых.


Весы


Вам следует отступить от той линии поведения, которую вы часто выбираете при решении споров и конфликтов. Вам нужно попробовать что-то новое - так вероятность вашего успеха значительно повысится. Время благоприятно для творческих и креативных личностей. Ваша работа будет соразмерно оплачена. В конце мая могут возникнуть разногласия в семье, но вы быстро со всем справитесь.


Скорпион


События мая для вас будут эмоционально окрашены для вас по разному - будет и негатив и позитив. Вы очень подвержены обману - будьте осторожнее. Самое неприятное - что на этот обман могут решиться близкие вам люди. В семье вы сможете справиться с любимы неприятностями и поймете, что любовь - это очень ценный ресурс и за нее стоит бороться.


Стрелец


Ваших обязанностей и нагрузки на работе станет больше. но это повлечет за собой и рост вашей зарплаты. Многие смогут существенно поправить свое финансовое положение. В конце месяца возможно поступление нового предложения о работе, которому вы будете очень рады. Но учтите - вам придется много поменять в своей жизни и учиться новому. В семье все будет просто замечательно.


Козерог


У вас будет очень удачный месяц для работы и карьерного роста. Особенно это касается государственных служащих и творческих людей. Могут быть и трудности, но не стоит огорчаться - многие из них не потребуют от вас усилий и решатся сами собой. Особо удачными будут поездки и путешествия.


Водолей


У вас повышается возможность быть обманутыми. Не идите на рискованные сделки и те, которые вызывают у вас хоть каплю сомнения. Вам стоит понизить планку ваших грандиозных планов, иначе вы будете разочарованы и руки сами собой начнут опускаться. В конце мая стоит ждать неожиданного визита гостей.


Рыбы


Этот месяц для вас - время налаживания личных связей и отношений в семье. Все конфликты будут улажены, ссорящиеся помирятся. Если не сдадите позиций на работе - вам поддадутся все вершины, будет хорошая возможность создать свою подушку безопасности.

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