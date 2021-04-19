Подробный гороскоп Павла Глобы на май 2021 года для всех знаков зодиака

Овен
Май будет для вас очень продуктивным месяцем. Если вы приложите чуть больше усилий, то то сможете добиться успехов в любой сфере вашей жизни, главное не зазнаваться и не слишком предаваться мечтам. Будьте реалистом и ни на кого не надейтесь. С 10 по 20 мая- идеальное время, чтобы спланировать будущий год. Настройтесь - сейчас все на вашей стороне, не растеряйте возможностей.
Телец
У вас позади остался очень трудный период в вашей жизни и вы смело можете начинать движение вперед с новыми силами. Вы сможете наладить отношения с теми, с кем долго не получалось найти взаимопонимания. С середины месяца вся ваша активность должны быть направлена на работу, тогда перед вами откроются новые возможности и перспективы.
Близнецы
Вам в мае предстоит наводить порядок и уют там. где вы живете. займитесь домом, вашими отношениями с любимым человеком и детьми. Возможно. вам предстоит принимать очень серьезное решение, которое повлияет на ваше будущее. Будьте сдержанны и исполнительны на работе, никому не позволяйте манипулировать вами.
Рак
Настало время, когда вы сможете уладить все конфликты в личной жизни. Если у вас нет любимого человека, то май для вас постарается и поможет организовать встречу с вашей будущей половиной, если вы не будете сидеть дома. Это месяц положительных изменений в вашей судьбе. Напитавшись добрыми чувствами вы сможете покорять новые вершины. В середине мая возможно поступление выгодного предложения. Прислушайтесь к совету очень близкого человека - он будет очень ценным.
Лев
Вы слишком много работаете и это может послужить отправной точкой к конфликтам с любимым человеком. Вам необходимо найти нужный баланс и начать уделять время вашим романтическим чувствам. Общение в мае вам будет удаваться особенно удачно, поэтому используйте все свои возможности.
Дева
Вас будут часто провоцировать на конфликты. Но вам следует выработать собственную тактику поведения и придерживаться ее, никого не слушая. Будьте внимательнее к своим словам - они могут сыграть с вами же злую шутку. К концу месяца вы справитесь с основным потоком поставленных задач, значит сможете себе позволить поездку и долгожданный отдых.
Весы
Вам следует отступить от той линии поведения, которую вы часто выбираете при решении споров и конфликтов. Вам нужно попробовать что-то новое - так вероятность вашего успеха значительно повысится. Время благоприятно для творческих и креативных личностей. Ваша работа будет соразмерно оплачена. В конце мая могут возникнуть разногласия в семье, но вы быстро со всем справитесь.
Скорпион
События мая для вас будут эмоционально окрашены для вас по разному - будет и негатив и позитив. Вы очень подвержены обману - будьте осторожнее. Самое неприятное - что на этот обман могут решиться близкие вам люди. В семье вы сможете справиться с любимы неприятностями и поймете, что любовь - это очень ценный ресурс и за нее стоит бороться.
Стрелец
Ваших обязанностей и нагрузки на работе станет больше. но это повлечет за собой и рост вашей зарплаты. Многие смогут существенно поправить свое финансовое положение. В конце месяца возможно поступление нового предложения о работе, которому вы будете очень рады. Но учтите - вам придется много поменять в своей жизни и учиться новому. В семье все будет просто замечательно.
Козерог
У вас будет очень удачный месяц для работы и карьерного роста. Особенно это касается государственных служащих и творческих людей. Могут быть и трудности, но не стоит огорчаться - многие из них не потребуют от вас усилий и решатся сами собой. Особо удачными будут поездки и путешествия.
Водолей
У вас повышается возможность быть обманутыми. Не идите на рискованные сделки и те, которые вызывают у вас хоть каплю сомнения. Вам стоит понизить планку ваших грандиозных планов, иначе вы будете разочарованы и руки сами собой начнут опускаться. В конце мая стоит ждать неожиданного визита гостей.
Рыбы
Этот месяц для вас - время налаживания личных связей и отношений в семье. Все конфликты будут улажены, ссорящиеся помирятся. Если не сдадите позиций на работе - вам поддадутся все вершины, будет хорошая возможность создать свою подушку безопасности.