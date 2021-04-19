Автобус переехал поскользнувшегося пешехода в Новосибирской области: Он не выжил

В Мошковском районе произошло ДТП с гибелью пешехода, сообщили 19 апреля в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, трагедия произошла 17 апреля в 16.30 в селе Ташара на ул. Данилова.
-Водитель автобуса ПАЗ 1957 года рождения, следовавший по маршруту р. п. Мошково - д.Умрева, в районе остановки общественного транспорта совершил наезд на пешехода, который, по словам очевидцев, поскользнулся и упал под заднее колесо автобуса. В автобусе в это время находилось около 30 пассажиров, - уточнили в главке регионального МВД.
Пешеход, одногодка водителя, скончался на месте от полученных травм. Погибший был жителем Ташары.
Сейчас обстоятельства гибели человека устанавливают следователи. Им предстоит определить степень вины водителя ПАЗа.
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