На призывы из-за рубежа лечить Навального ответил Кремль: Не ваше дело

Как чувствуют себя заключенные в российских колониях не должно волновать другие страны, считают в Кремле. Так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на призыва из-за рубежа допустить врачей в Алексею Навальному, отбывающему срок по уголовное статье.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории России не может и не должно быть темой для их интереса», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана пригрозила России последствиями в случае смерти Навального. Она возложила ответственность за здоровье оппозиционера на российские власти.
Предоставить медицинскую помощь Навальному требуют в главы стран ЕС, мировые знаменитости и депутаты из российских регионов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что в связи с непредоставлением лекарств оппозиционер 31 марта объявил голодовку. Его поместили в санчасть колонии после жалоб на боль в спине и потерю чувствительности в ногах. Во ФСИН заявляют, что заключенному Навальному оказывают всю необходимую медпомощь.
Более того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник появилась информация о его направлении в больницу для осужденных.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.