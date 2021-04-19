На призывы из-за рубежа лечить Навального ответил Кремль: Не ваше дело
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На призывы из-за рубежа лечить Навального ответил Кремль: Не ваше дело

10:14:334/19/2021Фото: Скриншот
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В Москве сочли здоровье осужденных в российских колониях не темой для интереса иностранных государств.

люди
В Кремле отреагировали на призывы предоставить медпомощь Навальному

Как чувствуют себя заключенные в российских колониях не должно волновать другие страны, считают в Кремле. Так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на призыва из-за рубежа допустить врачей в Алексею Навальному, отбывающему срок по уголовное статье.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории России не может и не должно быть темой для их интереса», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейка Салливана пригрозила России последствиями в случае смерти Навального. Она возложила ответственность за здоровье оппозиционера на российские власти.

Предоставить медицинскую помощь Навальному требуют в главы стран ЕС, мировые знаменитости и депутаты из российских регионов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что в связи с непредоставлением лекарств оппозиционер 31 марта объявил голодовку. Его поместили в санчасть колонии после жалоб на боль в спине и потерю чувствительности в ногах. Во ФСИН заявляют, что заключенному Навальному оказывают всю необходимую медпомощь.

Более того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник появилась информация о его направлении в больницу для осужденных.

 

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