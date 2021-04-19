Борьбу с бедностью Кремль ведет точечно и по данным Росстата, а не Дерипаски

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу с бедностью одним из «главных приоритетов правительства и руководства страны». Он признал, что из-за пандемии увеличилось число бедных россиян. Но материальная поддержка потерявшим доходы, по его мнению, дала свои результаты.
«Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть. И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он ответил на критику Олега Дерипаски, который раскритиковал статистические данные о бедных в России. По словам Пескова, Кремль ориентируется на данные Росстата, а не выводы миллиардера.
«Дерипаска все-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат», — цитирует Пескова "Интерфакс".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Дерипаска посчитал, что 17,8 млн бедных в стране, о чем официально заявил Росстат, не соответствует действительности. По его оценке 80 млн россиян живут с доходом на уровне прожиточного минимума. Он обвинил Росстат в "жонглировании цифрами", отчитываясь о "победах над бедностью".
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