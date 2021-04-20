Искренние открытки на День донора в России 20 апреля и от всей души поздравления

Национальный день донора в России ежегодно отмечают 20 апреля.
Первое успешное переливание крови сделано именно в эту дату в 1832 году. Это первое переливание спасло жизнь роженице. Донором для молодой мамы стал ее любящий супруг. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян и всем им доноры дарят шанс на выздоровление.
В ходе празднования Национального дня донора во всех городах проходят мероприятия, призывающие обратить внимание на проблемы донорства в стране. Одна из самых больших проблем — нехватка доноров. Для нормализации ситуации разработана федеральная программа, в задачи которой входит модернизация существующей системы службы крови.
С днем донора поздравлю
Людей большой души,
Тех, кто своею кровью
Спасает чью-то жизнь.
Дай Бог вам сил, здоровья
И в сердце доброты,
Пусть ваша кровь удержит
Кого-то у черты.
В День донора «Спасибо вам!»
Россия говорит,
За жизни вас спасенные
Страна благодарит.
С днем Донора России
Поздравим тех людей,
Кто, жертвуя собою,
Спасал других в беде!
Кто сдать не поленился
Без страха свою кровь,
И жизнью поделился
С нуждающимся вновь.
Желаем вам здоровья
На много-много лет,
Ведь ничего важнее
Здоровья в мире нет!
И пусть удача в жизни,
Любовь и доброта
Наградой вашей станет
За добрые дела!
С Днем донора я поздравляю Вас!
Ведь это праздник тех, кто многих спас.
Я здесь и Вас имею ведь в виду.
И Вы в таких простых людей ряду,
Кто не жалея времени и сил,
Свою поддержку многим подарил,
Сдав смело, бескорыстно свою кровь
И подарив надежду и любовь!
Источник: pozdravok