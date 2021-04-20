Искренние открытки на День донора в России 20 апреля и от всей души поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Искренние открытки на День донора в России 20 апреля и от всей души поздравления

5:00:204/20/2021Фото: Вам есть кому сказать "спасибо"?
0

Слова благодарности в поздравлениях и открытках на Национальный день донора в России 20 апреля.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

Национальный день донора в России ежегодно отмечают 20 апреля.

Первое успешное переливание крови сделано именно в эту дату в 1832 году. Это первое переливание спасло жизнь роженице. Донором для молодой мамы стал ее любящий супруг. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян и всем им доноры дарят шанс на выздоровление.

В ходе празднования Национального дня донора во всех городах проходят мероприятия, призывающие обратить внимание на проблемы донорства в стране. Одна из самых больших проблем — нехватка доноров. Для нормализации ситуации разработана федеральная программа, в задачи которой входит модернизация существующей системы службы крови.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

С днем донора поздравлю
Людей большой души,
Тех, кто своею кровью
Спасает чью-то жизнь.

Дай Бог вам сил, здоровья
И в сердце доброты,
Пусть ваша кровь удержит
Кого-то у черты.

В День донора «Спасибо вам!»
Россия говорит,
За жизни вас спасенные
Страна благодарит.

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

С днем Донора России
Поздравим тех людей,
Кто, жертвуя собою,
Спасал других в беде!

Кто сдать не поленился
Без страха свою кровь,
И жизнью поделился
С нуждающимся вновь.

Желаем вам здоровья
На много-много лет,
Ведь ничего важнее
Здоровья в мире нет!

И пусть удача в жизни,
Любовь и доброта
Наградой вашей станет
За добрые дела!

С Днем донора - 20 апреля 2021 года
С Днем донора - 20 апреля 2021 года

С Днем донора я поздравляю Вас!
Ведь это праздник тех, кто многих спас.
Я здесь и Вас имею ведь в виду.
И Вы в таких простых людей ряду,

Кто не жалея времени и сил,
Свою поддержку многим подарил,
Сдав смело, бескорыстно свою кровь
И подарив надежду и любовь!

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень донора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Искренние открытки на День донора в России 20 апреля и от всей души поздравления
    5:00:20 4/20/2021
    Искренние открытки на День донора в России 20 апреля и от всей души поздравления
    Как в 2021 году будут выдавать аттестаты за 9 и 11 класс, если некоторые экзамен отменили?
    4:00:59 4/20/2021
    Как в 2021 году будут выдавать аттестаты за 9 и 11 класс, если некоторые экзамен отменили?
    Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые
    3:00:27 4/20/2021
    Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые
    Категорические запреты и главные приметы 25 апреля на великий праздник Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье-2021
    2:00:54 4/20/2021
    Категорические запреты и главные приметы 25 апреля на великий праздник Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье-2021
    20 апреля – Акулинин день: самые главные запреты дня и почему сегодня очень важно задобрить русалок
    1:00:45 4/20/2021
    20 апреля – Акулинин день: самые главные запреты дня и почему сегодня очень важно задобрить русалок
    Врач-кардиолог назвал продукты, которые защищают от инсульта и сердечных приступов
    12:08:51 4/20/2021
    Врач-кардиолог назвал продукты, которые защищают от инсульта и сердечных приступов
    Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме
    12:01:55 4/20/2021
    Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме
    Купить квартиру в Новосибирске: список надежных порталов с недвижимостью
    11:56:20 4/19/2021
    Купить квартиру в Новосибирске: список надежных порталов с недвижимостью
    Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах
    11:54:33 4/19/2021
    Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах
    Борьбу с бедностью Кремль ведет точечно и по данным Росстата, а не Дерипаски
    11:39:07 4/19/2021
    Борьбу с бедностью Кремль ведет точечно и по данным Росстата, а не Дерипаски