Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме
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Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме

12:01:554/20/2021Фото: thesun.co.uk
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Виктория выглядела сенсационно в белом платье с глубоким вырезом и оборками на талии, ее волосы были собраны в низкий хвост, а свободные локоны обрамляли ее лицо.

Виктория Бекхэм раскрыла закулисную жизнь своего 47-летия в Майами прошлой ночью с вечеринки на пляже

47-й день рождения ВИКТОРИИ Бекхэм в Майами завершился вчера вечером вечеринкой на пляже с мужем Дэвидом и их детьми.

Виктория Бекхэм раскрыла закулисную жизнь своего 47-летия в Майами прошлой ночью с вечеринки на пляже Близкая подруга Изабела Грутман поделилась фотографией с Викторией и девятилетней дочерью звезды Харпер, на которой видна костровая яма, занимающая центральное место на пляже.

Виктория выглядела сенсационно в белом платье с глубоким вырезом и оборками на талии, ее волосы были собраны в низкий хвост, а свободные локоны обрамляли ее лицо.

На другом снимке Spice Girl продемонстрировала свой дискотечный шар и написала в Instagram: «У меня день рождения, и я принесу свою вечеринку-рокер, если захочу».
Дэвид также не мог устоять, когда ей исполнилось 47.

Рассказав о том, как сильно он любит ее, бывший футболист нахально заметил, что ему всего 45 лет.

Красавчик поделился любимым снимком, на котором он обнимает Викторию на пляже после наступления темноты, с огнем, видимым на заднем плане.

В одной руке он держал бокал с вином, а другой держал на ее плече, одетый в обычную рубашку и синие джинсы.

Оба улыбнулись в камеру, а Дэвид подписал пост: «С Днем Рождения, мама! Мы так тебя любим, и ты заслуживаешь самого лучшего дня на свете».

Виктория позировала с дочерью Харпер и подругой Изабелой Грутман, муж которой руководит клубом в Майами

«Лучшим маме и жене с 47-м днем ​​рождения @victoriabeckham (кстати, мне все еще 45) 😆 We Love ux @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven».

Виктория поделилась тем же изображением на своей странице в социальных сетях, поблагодарив мужа за «особенный» день.

Она написала: «Спасибо, @davidbeckham, за то, что сделали мой день рождения таким особенным. Я так тебя люблю !!! Целую @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx»

Бруклин и его братья и сестры также присутствовали на пляжной вечеринке своей мамы, и начинающий фотограф опубликовал свой собственный снимок с ночи, когда он поделился своей любовью к своей маме.

Виктория также является мамой 18-летнего Ромео и 16-летнего Круза, которые также писали в социальных сетях в честь ее особого дня.

Источник: thesun.co.uk

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