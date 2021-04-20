Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме

47-й день рождения ВИКТОРИИ Бекхэм в Майами завершился вчера вечером вечеринкой на пляже с мужем Дэвидом и их детьми.
Виктория Бекхэм раскрыла закулисную жизнь своего 47-летия в Майами прошлой ночью с вечеринки на пляже Близкая подруга Изабела Грутман поделилась фотографией с Викторией и девятилетней дочерью звезды Харпер, на которой видна костровая яма, занимающая центральное место на пляже.
Виктория выглядела сенсационно в белом платье с глубоким вырезом и оборками на талии, ее волосы были собраны в низкий хвост, а свободные локоны обрамляли ее лицо.
На другом снимке Spice Girl продемонстрировала свой дискотечный шар и написала в Instagram: «У меня день рождения, и я принесу свою вечеринку-рокер, если захочу».
Дэвид также не мог устоять, когда ей исполнилось 47.
Рассказав о том, как сильно он любит ее, бывший футболист нахально заметил, что ему всего 45 лет.
Красавчик поделился любимым снимком, на котором он обнимает Викторию на пляже после наступления темноты, с огнем, видимым на заднем плане.
В одной руке он держал бокал с вином, а другой держал на ее плече, одетый в обычную рубашку и синие джинсы.
Оба улыбнулись в камеру, а Дэвид подписал пост: «С Днем Рождения, мама! Мы так тебя любим, и ты заслуживаешь самого лучшего дня на свете».
«Лучшим маме и жене с 47-м днем рождения @victoriabeckham (кстати, мне все еще 45) 😆 We Love ux @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven».
Виктория поделилась тем же изображением на своей странице в социальных сетях, поблагодарив мужа за «особенный» день.
Она написала: «Спасибо, @davidbeckham, за то, что сделали мой день рождения таким особенным. Я так тебя люблю !!! Целую @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx»
Бруклин и его братья и сестры также присутствовали на пляжной вечеринке своей мамы, и начинающий фотограф опубликовал свой собственный снимок с ночи, когда он поделился своей любовью к своей маме.
Виктория также является мамой 18-летнего Ромео и 16-летнего Круза, которые также писали в социальных сетях в честь ее особого дня.
Источник: thesun.co.uk