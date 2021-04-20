Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые

3:00:274/20/2021Фото: Dotted Yeti
0

Вскоре после начала пандемии клиницисты обнаружили, что слабый интерфероновый ответ на инфекцию SARS-CoV-2 привел к некоторым из более тяжелых случаев COVID-19.

COVID-19: ученые определили гены человека, борющиеся с инфекцией

Ученые из Sanford Burnham Prebys идентифицировали набор человеческих генов, которые борются с инфекцией SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Знание того, какие гены помогают контролировать вирусную инфекцию, может значительно помочь исследователям понять факторы, влияющие на тяжесть заболевания, а также предложить возможные терапевтические варианты. Рассматриваемые гены связаны с интерферонами, передовыми борцами с вирусами в организме.

Исследование было опубликовано в журнале Molecular Cell, пишет medicalxpress.com.

«Мы хотели лучше понять клеточный ответ на SARS-CoV-2, включая то, что вызывает сильный или слабый ответ на инфекцию», - говорит Сумит К. Чанда, доктор философии, профессор и директор отдела иммунитета и патогенеза. Программа в Sanford Burnham Prebys и ведущий автор исследования. «Мы получили новое представление о том, как вирус использует человеческие клетки, в которые он вторгается, но мы все еще ищем его ахилловую пятку, чтобы разработать оптимальные противовирусные препараты».

Вскоре после начала пандемии клиницисты обнаружили, что слабый интерфероновый ответ на инфекцию SARS-CoV-2 привел к некоторым из более тяжелых случаев COVID-19. Это знание привело Чанду и его сотрудников к поиску человеческих генов , которые запускаются интерферонами, известных как интерферон-стимулированные гены (ISG), которые действуют для ограничения инфекции SARS-CoV-2.

Основываясь на знаниях, почерпнутых из SARS-CoV-1, вируса, который вызвал смертельную, но относительно короткую вспышку болезни с 2002 по 2004 год, и зная, что он похож на SARS-CoV-2, исследователи смогли разработать лабораторную эксперименты по идентификации ISG, которые контролируют репликацию вируса при COVID-19.

«Мы обнаружили, что 65 ISG контролировали инфекцию SARS-CoV-2, в том числе некоторые, которые подавляли способность вируса проникать в клетки, некоторые - подавляли производство РНК, которая является источником жизненной силы вируса, и кластер генов, которые ингибировали сборку вируса. , - говорит Чанда. «Большой интерес также вызвал тот факт, что некоторые ISG продемонстрировали контроль над неродственными вирусами, такими как сезонный грипп, Западный Нил и ВИЧ, который приводит к СПИДу».

«Мы идентифицировали восемь ISG, которые ингибировали репликацию SARS-CoV-1 и CoV-2 в субклеточном компартменте, ответственном за упаковку белка, что позволяет предположить, что это уязвимое место может быть использовано для устранения вирусной инфекции» , - говорит Лаура Мартин-Санчо, доктор философии. , старший научный сотрудник лаборатории Чанда и первый автор этого исследования. «Это важная информация, но нам все еще нужно узнать больше о биологии вируса и выяснить, коррелирует ли генетическая изменчивость в этих ISG с серьезностью COVID-19».

В качестве следующего шага исследователи изучат биологию вариантов SARS-CoV-2, которые продолжают развиваться и угрожают эффективности вакцины. Мартин-Санчо отмечает, что они уже начали собирать варианты для лабораторных исследований,

«Жизненно важно, чтобы мы не сбивали ногу с педали фундаментальных исследований сейчас, когда вакцины помогают контролировать пандемию», - заключает Чанда. «Мы так быстро продвинулись вперед благодаря инвестициям в фундаментальные исследования в Sanford Burnham Prebys и других местах, и наши постоянные усилия будут особенно важны, когда, а не в случае, произойдет еще одна вирусная вспышка».

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
геныкоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь коронавируса?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые
    3:00:27 4/20/2021
    Борющиеся с коронавирусом гены назвали ученые
    Категорические запреты и главные приметы 25 апреля на великий праздник Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье-2021
    2:00:54 4/20/2021
    Категорические запреты и главные приметы 25 апреля на великий праздник Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье-2021
    20 апреля – Акулинин день: самые главные запреты дня и почему сегодня очень важно задобрить русалок
    1:00:45 4/20/2021
    20 апреля – Акулинин день: самые главные запреты дня и почему сегодня очень важно задобрить русалок
    Врач-кардиолог назвал продукты, которые защищают от инсульта и сердечных приступов
    12:08:51 4/20/2021
    Врач-кардиолог назвал продукты, которые защищают от инсульта и сердечных приступов
    Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме
    12:01:55 4/20/2021
    Пляжная вечеринка в честь 47-летия Виктории Бекхэм с костровой ямой, караоке и диско-шаром в Майаме
    Купить квартиру в Новосибирске: список надежных порталов с недвижимостью
    11:56:20 4/19/2021
    Купить квартиру в Новосибирске: список надежных порталов с недвижимостью
    Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах
    11:54:33 4/19/2021
    Дорогой, съешь конфетку: низкий уровень сахара в крови ведет к агрессии в супружеских парах
    Борьбу с бедностью Кремль ведет точечно и по данным Росстата, а не Дерипаски
    11:39:07 4/19/2021
    Борьбу с бедностью Кремль ведет точечно и по данным Росстата, а не Дерипаски
    С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях
    11:20:22 4/19/2021
    С Днем донора - 20 апреля: благодарственные открытки и "спасибо" в поздравлениях
    Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео
    11:05:42 4/19/2021
    Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео