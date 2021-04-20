Как в 2021 году будут выдавать аттестаты за 9 и 11 класс, если некоторые экзамен отменили?
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Как в 2021 году будут выдавать аттестаты за 9 и 11 класс, если некоторые экзамен отменили?

4:00:594/20/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Тем, у кого есть инвалидность, для получения аттестата достаточно сдать по выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года, также будет предусмотрен дополнительный период прохождения экзамена в сентябре этого года.

В 2021 году на аттестате об образовании появится уникальный QR-код

В 2021 году из-за пандемии коронавируса выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. О том, что изменилось, как будут выдавать аттестат за 9 и 11 класс - в нашем материале.

В соответствии с подписанным Михаилом Мишустиным постановлением, для девятиклассников в этом году будут отменены экзамены по выбору. Получить аттестат теперь можно только на основании двух обязательных ГИА по математике и русскому языку. Итоговая отметка в аттестате будет рассчитываться как среднее арифметическое годовой оценки и экзаменационной. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике, если они не собираются поступать в высшее учебной заведение. Для тех, кто собирается продолжить обучение, сдавать ЕГЭ и дополнительные дисциплины все еще необходимо. По другим предметам, кроме русского и математики, ГВЭ не предусмотрено.

Тем, у кого есть инвалидность, для получения аттестата достаточно сдать по выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку. Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года, также будет предусмотрен дополнительный период прохождения экзамена в сентябре этого года.

Тем, кто выбрал ГВЭ, аттестаты отдадут уже в начале июля, а тем, кто собирается поступать в университет, документ выдадут в конце месяца. При этом, если ученик по каким-то причинам не может лично забрать аттестат в школе, то можно обратиться за его электронной версией. Для этого необходимо отправить запрос в школу и указать свой электронный адрес. Согласно приказу Министерства просвещения, в школе должны отсканировать документ и прислать копии на почту в течение трех дней. Сам документ будет храниться в личном деле выпускника до того, как он его заберет лично.

В 2021 году на аттестате об образовании появится уникальный QR-код. Отмечается, что это поможет защитить документ от подделок. Располагаться он будет на оборотной стороне титульного листа. Также среди нововведений - теперь по ИЗО, физкультуре и музыке можно выставлять “зачтено”, но такое решение принимает сама школа.

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