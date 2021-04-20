Многодневный магнитный шторм на подходе: какой будет магнитная буря 20 апреля 2021 года

24 апреля 2021 года начнется трехдневная магнитная буря на нашей планете. Затяжные магнитные бури изматывают организм человека, они не только ослабляют физическое здоровье, но самое опасное заключается в том, что продолжительная магнитная буря расшатывает нервную систему.
20 апреля 2021 года на Земле магнитных бурь не ожидается. Но метеозависимым людям следует не терять время даром, и в дни, когда наше Солнце неактивно, подготовиться к грядущей магнитной буре. Самым надежным способом для облегчения своего состояния в период магнитной бури станет корректировка своего образа жизни. Измените ваше питание в пользу более здорового, бросьте вредные привычки, сделайте себе правилом ежедневно гулять на свежем воздухе, проветривание помещения спальни поможет вам улучшить качество сна, травяные чаи из ромашки, мелиссы, мяты успокоят нервную систему и помогут справиться с негативным воздействием возмущений магнитного поля.
Очень важно контролировать свои эмоции, потому что конфликты сказываются негативно на окружающих — семье, коллегах. Очень хорошо отвлекает хобби. Займитесь домашними делами, уборкой или пересадите цветы.
Как влияют магнитные бури на организм человека:
- наблюдаются скачки давления, появляется головная боль, головокружения;
- нарушается сон, человек страдает бессоницей или напротив беспробудно спит;
- нарушается аппетит и возможны приступы тошноты;
- наблюдается общая слабость, болят суставы и спина;
- появляется чувство апатии и недовольства, возможны вспышки агрессии и ярости.
20 апреля магнитное поле Земли находится в полном покое. Ученые прогнозируют появление вспышек на Солнце ориентировочно к 24 апреля, поэтому землянам можно с пользой провести благоприятные дни: изучить дыхательную гимнастику, заняться физкультурой, закаливанием организма, попробовать диету. Хорошо, если есть возможность погулять в лесу, поплавать в бассейне, посетить концерт или посмотреть хорошее кино.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Дмитрий Павлович, 64 года:
- Трудно приходится, болит голова и растет давление. Бывают моменты, когда лекарство не помогает. Утром всегда принимаю контрастный душ, бодрит и дышится легче. Стараюсь есть больше овощей и больше пить воды.
Вениамин Сергеевич, 61 год:
- Помогает спорт. Я гипертоник. Давление часто скачет. Если мало гуляю, то бывает и 180. Утром всегда открываю окно на лоджии и делаю зарядку. Если настроение хорошее, то и давление меньше прыгает.
Ирина Александровна, 55 лет:
- Слабость и сонливость весь день как буря. Голова кружится, болят суставы. Апатия, хочу только спать. Помогает кофе, если не нервничаю. Если расстраиваюсь, то до слез. Стараюсь пить успокоительный сбор трав.