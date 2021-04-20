Борисов предсказал риск катастрофы на МКС

Старение конструкции и материалов на Международной космической станции может стать причиной катастрофы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он объяснил, что сложившаяся ситуация чревата непоправимыми последствиями.
- Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к катастрофе. Этого нельзя допускать, — добавил Борисов.
Напомним, Россия построит свою орбитальную станцию и больше не будет пользоваться МКС. Вице-премьер ранее сказал, что страна объявит своим космическим партнерам о выходе из МКС с 2025 года.
Также Борисов добавил, что Россия сама справится со строительством будущей станции, но, в случае предложений о помощи, отказываться не будет.
Он предположил, что планируемая конструкция будет находиться даже выше, чем МКС.
-Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути, — подытожил вице-премьер.
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