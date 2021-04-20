Что удивительного и необычного увидят зрители Бердска в ДК Родина в апреле
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Что удивительного и необычного увидят зрители Бердска в ДК Родина в апреле

2:51:054/20/2021Фото: ДК Родина
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29 апреля в 18:00 в большом зале - концерт «Устроим танцы!», посвященный Международному Дню танца 6+.

Премьера спектакля Заслуженного коллектива народного творчества театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной

22 апреля 18:30 ауд. 301 «Бог ездит на велосипеде» Премьера спектакля Заслуженного коллектива народного творчества театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной 12+

 

23 апреля 18:00 большой зал
Транссибирский Арт-Фестиваль
Концерт ансамбля «Пьяццолла-studio» 12+

24 апреля 11:00 малый зал
«ТруПеТру, или Приключения Петрушки»
Спектакль театра «Папьемашенники» (г.Санкт-Петербург) 0+

24 апреля 18:00 большой зал
«Мартовские коты»
StandUp@DanceShow «Дамские угодники» 16+

25 апреля 11:00 ДК «Родина»
Конкурс театральных коллективов «Солнечный круг»
в рамках XIII Городского открытого конкурса детского и юношеского творчества «Творчество» 6+

29 апреля 18:00 большой зал
«Устроим танцы!»
Концерт хореографических коллективов,
посвященный Международному Дню танца 6+

30 апреля 18:00 большой зал
Концерт Татьяны Чубаровой 12+

 

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