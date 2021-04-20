Что удивительного и необычного увидят зрители Бердска в ДК Родина в апреле

22 апреля 18:30 ауд. 301 «Бог ездит на велосипеде» Премьера спектакля Заслуженного коллектива народного творчества театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной 12+
23 апреля 18:00 большой зал
Транссибирский Арт-Фестиваль
Концерт ансамбля «Пьяццолла-studio» 12+
24 апреля 11:00 малый зал
«ТруПеТру, или Приключения Петрушки»
Спектакль театра «Папьемашенники» (г.Санкт-Петербург) 0+
24 апреля 18:00 большой зал
«Мартовские коты»
StandUp@DanceShow «Дамские угодники» 16+
25 апреля 11:00 ДК «Родина»
Конкурс театральных коллективов «Солнечный круг»
в рамках XIII Городского открытого конкурса детского и юношеского творчества «Творчество» 6+
29 апреля 18:00 большой зал
«Устроим танцы!»
Концерт хореографических коллективов,
посвященный Международному Дню танца 6+
30 апреля 18:00 большой зал
Концерт Татьяны Чубаровой 12+