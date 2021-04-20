Собака разорвала щеку 5-летнему мальчику в Бердске: Полиция нашла хозяина агрессивного пса

Как уже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» 18 апреля, в воскресенье, в Бердске на улице Котовского собака напала на ребенка. Пес в ошейнике укусил малыша за лицо, порвав щеку. 5- летний мальчик едва вышел из дома, как на него набросилась собака. Бабушка выбежала на крик и спасла внука.
Ребенок получил травму лица, возможно ему придется сделать косметическую операцию. Малыш находится в больнице. Собака не была бродячей, но бабушка пострадавшего малыша ее раньше возле своего дома не видела. Заместитель начальника полиции Бердска Сергей Волгин сегодня, 20 апреля, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ход расследования. - Хозяева собаки установлены. Выясняем причины, почему собака оказалась на улице. Устанавливаются все факты и подробности происшествия. Проводятся следственные действия, - сказал Сергей Владимирович.
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