Кто потерял в Бердске телефон Самсунг, отзовитесь
12:57:414/20/2021
15 апреля на улице Суворова найден телефон.
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