Кто потерял в Бердске телефон Самсунг, отзовитесь
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Кто потерял в Бердске телефон Самсунг, отзовитесь

12:57:414/20/2021
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15 апреля на улице Суворова найден телефон.

На WhatsApp 8953-878-90-10 редакции написал Александр Иванович: 15 апреля 2021 года в Бердске на улице Суворова в районе дома №11 по улице Карла Маркса найден телефон Самсунг. Владельцам телефона обращаться по номеру 3-00-10.

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Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
телефонхозяиннайден
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