Бурьяном порос новый вокзал Бердска: Мэр Евгений Шестернин заявил, что все в порядке

Бердск — город-спутник Новосибирска. Расстояние небольшое, поэтому жители нашего города часто бывают в столице Сибири. Молодежь учится в Новосибирске, очень много бердчан там работает. В выходные дни многие едут развлечься в Новосибирск: в зоопарк, в театр, в торговые центры, просто погулять по набережной Оби. В Бердске выйти некуда? Есть такой анекдот: - Куда можно сходить в вашем городе? - На вокзал, чтобы купить билет и уехать.
Но в Бердске вокзала нет. Сегодня, 20 апреля 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» побывал на железнодорожном вокзале. Его реконструкция началась в 2019 году. От старого здания остался фундамент и кирпичные стены. Рядом возвели металлические конструкции, вероятно, будущего здания вокзала. С тех пор — тишина. На стройке вырос бурьян. Всю зиму стройка стояла «замороженной».
На привокзальной площади организован вокзал «под открытым небом». По периметру расположены строительные вагончики, в которых временно разместили кассы и зал ожидания, и ларьки, где можно выпить кофе и перекусить, купить газету и воду. Учитывая, что в Сибири в апреле идет снег, обстановка спартанская.
Чтобы купить билет на электропоезд или поезд, нужно: снять варежки, перчатки, достать и надеть маску, пандемия ж, достать деньги, положить их в коробку в кассе, проследить, чтоб они не улетели и попали в руки кассиру, потом забрать сдачу и билет и далее в обратном порядке. Люди, которые ездят каждый день, уже приспособились. Новички теряют перчатки и деньги, ругают кассиров и чью-то мать. Сегодня всей очередью ловили сдачу, унесенную порывом сквозняка. Бердчане — люди отзывчивые, помогали честно.
В вагонах — залах ожидания тепло. Лавочки деревянные, сидеть удобно. Только тесно.
- Ничего страшного, что тесновато. Мы строили Комсомольск-на-Амуре, вот бы нам тогда такие вагончики, - с энтузиазмом говорит пожилая женщина спутницам. Бабушка едет в Искитим, в гости к детям. Говорит, что неудобства временные, что вокзал в 2022 году будет новый и красивый.
- Вот там висит паспорт на заборе, написано скоро уж построят нам в Бердске новый вокзал. Сделали б нам ещё высокие платформы, как в Москве, чтобы удобно было забираться в электричку, - говорит женщина.
Электропоезда в Новосибирск и в сторону Черепаново отправляются со второй платформы, пассажиры поднимаются по переходному мосту. Ступени отремонтировали недавно, но пожилым людям сложно. Электропоезда — транспорт больше для молодых.
С высоты переходного моста открывается вид на Бердск и на реку Бердь. В гаражах за железнодорожными путями кипит жизнь. Там много машин и людей. Ходят местные сонные собаки. Кругом очень грязно. Весной территория за «линией» напоминает свалку. Надо ждать, когда вырастет трава, зазеленеют деревья и скроют мусор.
Отдельно хочется сказать про туалет. Он есть. И это уже хорошо. О его состоянии говорить сложно, потому что если сравнивать с нормальным туалетом здания вокзала Новосибирска, то становится грустно. Но если учесть тот факт, что это единственный общественный туалет в городе, то хочется простить ржавые потеки на древних унитазах.
На привокзальной площади - остановка маршруток. Асфальт разбит. Машины стараются объехать ямы, но это невозможно. Грязь сегодня высохла, но пыль кругом. Сама привокзальная площадь убрана, а остановка транспорта ждет субботника и ремонта.
Совсем скоро, через год, в Бердске будет новый железнодорожный вокзал. 15 апреля 2021 года состоялась сессия депутатов горсовета Бердска, на которой мэр города Евгений Шестернин рассказал о сроках строительства нового здания железнодорожного вокзала в Бердске.
- В планах реконструкции вокзального комплекса Бердска и адаптации его для маломобильных пассажиров предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ в три этапа. Общая сумма 1 млрд 227 млн рублей. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с графиком.
1 этап. Это здание вокзала. Включает строительство нового здания, ремонт существующего, благоустройство территории, в том числе для пригородного автотранспорта. Окончание первого этапа запланировано на третий квартал 2022 года ко дню железнодорожника.
2 этап. Пассажирские платформы, включая строительство перрона и островной части между путями. Окончание работ — третий квартал 2023 года.
3 этап. Пешеходный мост — павильон. Строительство моста через пути на островную часть и демонтаж спуска со стороны павильона. Окончание работ — 2024 год, - сообщил депутатам мэр города.