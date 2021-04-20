Летние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса
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Летние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса

2:21:084/20/2021,Анастасия СолодковаФото: edu.gov.ru
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Каждая школа сама определяет учебный план и каникулярный график. Но летние каникулы не могут быть короче двух месяцев, их нельзя переносить более чем на две недели. 

Школы Бердска справляются с образовательными программами и не собираются учиться летом

Учебный год 2020/2021 выдался непростым как для школьников, так и для учителей и их родителей. Дистанционное обучение из-за распространения коронавируса многих выбило из колеи, были скомканы каникулы, которые в некоторых регионах продлевали. Есть опасения, что ученики не смогут пройти полную образовательную программу, запланированную на учебный год. В связи с этим возникают вопросы по грядущим летним каникулам. Не грозит ли их сокращение ради того, чтобы дети получили полный объем знаний?

Еще зимой министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что из-за дистанционки в целом у российских школьников нет серьезных пробелов в освоении учебных программ.

- В этом учебном году большинство школ у нас работает в очном режиме. Но некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю осенние каникулы, частично переводили учеников на дистант. Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана - это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы. Но при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки, - рассказывал глава Минпросвещения.

По его словам, ведомство оказывает методическую поддержку школам, регионы «плотнее работают с календарным графиком системы образования», ориентируясь на эпидобстановку в своей территории. Но как заявил Кравцов, в погоне за выполнением плана нельзя допустить превышения нагрузки на детей.

По графику летние каникулы в российских школах бывают с 31 мая по 31 августа. Впрочем, каждому образовательному заведению дается право самостоятельно определять дату окончания учебного года. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 апреля начальник бердского управления образования Михаил Каркавин, в городских школах летние каникулы начинаются по разному — где-то уходят отдыхать 25 мая, в каких-то - 6 июня. Как правило, раньше заканчивают учебный год ученики младших классов. Выпускники — особая тема: у них экзамены по установленному графику, который расписан в том числе на лето.

Но о сокращении каникул на две недели в конце августа, как предлагалось ранее, пока речи не идет, заявил Каркавин.
- Такой информации у меня нет. Пока остаются традиционные даты. Никаких рекомендаций от министерств нет и не будет. Потому что в каждой школе есть свой учебный план, свой график. Пока я не собирал со школ информацию по выполнению образовательных программ, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин.

При этом высказал уверенность, что все бердские школы справятся с учебным планом согласно «поставленной задаче».

По нормативным документам, летние каникулы не могут быть короче двух месяцев. Кроме того, нельзя сдвигать каникулы более чем на две недели. Поэтому, даже если конкретная школа отступит от традиционных дат начала и окончания летних каникул, она будет действовать в рамках закона.

Конечно, родителям хочется знать заранее, с какого и по какое число их дети будут отдыхать летом. Ведь на основании этого планируют отпуск, поездки. Несмотря на то, что еще действуют ограничения из-за пандемии, летом 2021 открываются загородные детские лагеря, будут работать пришкольные площадки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Впрочем, пока ситуация с коронавирусом в целом по России и в Новосибирской области остается напряженной. Напомним, что губернатор Андрей Травников продлил режим повышенной готовности до 31 мая. Поэтому информация о летних каникулах может измениться в любой момент.

 

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