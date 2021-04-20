Вора в законе Махо Тбилисского из Новосибирска будут судить в Москве

В столичной прокуратуре вынесли обвинительный приговор 38-летнему жителю Грузии, продвигавшему преступный образ жизни на территории нашей страны. При этом он занимает самое высокое положение в криминальной иерархии. Авторитет с 2011 года руководит мелкими преступными элементами, заставляя их выполнять свою волю.
Если «вора в законе» признают виновным по выдвигаемой статье, он может попасть в тюрьму вплоть до 15 лет.
Уточним, что преступник – Это Малхаз Дарчиев, также известный в криминальных кругах как Махо Тбилисский. Его два раза судили за кражу, один – за хранение наркотиков. В прошлом году Тбилисский был задержан за то, что занимал высшее положение в преступной иерархии.
Отмечается, что сейчас у Махо отсутствует статус «вора в законе». СМИ не уточняет причины понижения криминального авторитета, но пользователи предполагают, что причиной является сотрудничество Дарчиева с администрацией одной из колоний.
- Он пользуется безоговорочным авторитетом, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей, – сообщается на сайте прокуратуры Москвы.