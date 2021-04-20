Когда начнется народная экологическая экспертиза по новому полигону ТКО под Бердском, стало известно
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Когда начнется народная экологическая экспертиза по новому полигону ТКО под Бердском, стало известно

4:26:414/20/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Начала общественной экологической экспертизы свалки ожидают все — и общественники, и застройщик и, самое главное, бердчане.

Работы на стройплощадке полигона временно заморожены
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?

Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?Когда проведут народную экспертизу по новой свалке на деньги жителей Бердска, стало известноЕщё 214 новости

Общественная экологическая экспертиза проекта мусорного полигона возле бердского кладбища, средства на оплату которой собирали общественники организации «Зеленый патруль» и редакция «Курьер. Среда. Бердск», еще не началась. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в некоммерческом партнерстве ЭМАССерт, которое и займется ее проведением. Как объяснила журналисту руководитель «Зеленого патруля» Светлана Рябоконь, у экспертов сейчас не хватает времени заняться экспертизой бердского полигона, поскольку они очень сильно загружены другими проектами.

- Когда они подпишут договор и примут оплату, по закону будут обязаны в течение 30 дней закончить экспертизу. И если они возьмутся за нее прямо сейчас, нет гарантии, что успеют закончить вовремя. Поэтому работа ведется параллельно. Сегодня в России мало организаций, которые проводят общественную экологическую экспертизу. Они загружены до предела, - объяснила она «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 апреля.

Немалую роль в этом сыграла скорость, с которой директор ООО «Полигон» Денис Шалдов предоставил требуемые документы. Эксперты признаются, что обычно инвесторы затягивают с отправкой проекта и приходится действовать через суд. Бердский же инвестор отправил все сразу и в полном объеме.
Тем не менее общественники уверяют, что каждый день связываются с экспертами и отслеживают ситуацию. Как только экспертиза начнется, об этом объявят во всеуслышание. Ее результаты будут опубликованы через 30 дней после начала.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что результатов экспертизы ждет, в том числе, мэр Бердска Евгений Шестернин.

Напомним, что в нескольких километрах от границ Бердска, на территории Искитимского района, может появиться мусорный полигон ТКО. Директором ООО «Полигон» является Денис Шалдов. В летний период работы на объекте производились, но стройка была временно заморожена.

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