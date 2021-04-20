Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164
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Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164

4:39:094/20/2021Фото: pixabay.com
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Умерло от COVID-19 в России 379 человек.

Статистика коронавируса по стране
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По информации оперативного штаба, за сутки общее число новых случаев коронавируса 8164 человек, это минимальное количество с 28 сентября прошлого года, тогда их набралось 8135 человек.

В Москве выявлено 1996 случаев, помимо этого есть пятерка регионов где число заражений за сутки достигло максимума:


Санкт-Петербург — 687;
Московская область — 562;
Ростовская область — 235;
Самарская область — 190.

Умерло от COVID-19 в России 379 человек. Отдельно по регионам больше всего жертв:

Москва — 56;
Санкт-Петербург — 35;
Московская область — 16;
Свердловская область — 16;
Самарская область — 15;
Нижегородская область — 14;
Ростовская область — 14.


По данным Росстата, уже к концу февраля 2021 года в России умерли более 225 тыс. человек, зараженных COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.


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коронавирусCOVID-19методикичисло зараженийв России
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