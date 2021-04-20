Дольф Лундгрен: 5 самых популярных фильмов

До сих пор многие люди помнят Дольфа именно в старых фильмах, о которых нельзя не упомянуть. Они все еще не потеряли своей привлекательности для любителей экшн-сцен, вызывая чувство приятной ностальгии у более старшего поколения.
1. "Разборки в маленьком Токио" (1991)Сюжет строится вокруг деятельности японской мафии, которая проникла в США и организовала торговлю опасным наркотиком. Казалось, ничто и никто не сможет остановить безжалостных преступников, но в дело вмешиваются двое полицейских. Один из них — герой Дольфа Лундгрена, который вырос в Японии и рано потерял родителей, их убийца проник прямо в дом. Полицейский очень хорошо запомнил внешность преступника и поклялся ему отомстить. А напарником, которого прислали главному герою на помощь в борьбе с наркобизнесом, оказывается японец, выросший в США (его сыграл Брэндон Ли). Два служителя закона очень непохожи между собой, поэтому в поисках общего языка им предстоит переступить через свои предубеждения и твердолобость. Но совместная работа объединяет, а к тому же герой Дольфа вдруг узнает в одном из разыскиваемых преступников убийцу своих родителей...
2. "Рокки 4" (1985)Это не первый фильм про бойца Рокки (Сильвестр Сталлоне), но самая популярная часть франшизы. Не последнюю роль в кассовом успехе сыграло появление нового героя — советского боксера Ивана (Дольф Лундгрен), который захотел выйти на ринг с лучшими бойцами США. Вызов принял друг Рокки, Аполло. Рокки не одобрял эту затею, но все-таки решил помогать другу в подготовке к бою. Уже после первого раунда противник Ивана едва держался на ногах, но не стал сдаваться вопреки советам Рокки, что в итоге закончилось трагически. Тогда Рокки решил отомстить хладнокровному русскому бойцу, выйдя с ним на ринг.
Хоть здесь Дольф Лундгрен играет и второстепенную роль, но он запомнился зрителям своей колоритностью. Актеру прекрасно удалось передать стойкий характер своего персонажа и целеустремленность. А наблюдать за схваткой Рокки с антагонистом – одно удовольствие, между двумя врагами летают искры, которые сложно не заметить. Именно этот фильм сделал Дольфа Лундгрена звездой. Подробнее о спортивной карьере Лундгрена и его съемках в кино читайте на фан-сайте dolph-lundgren-fans.
3. "Универсальный солдат" (1992)Это научно-фантастический боевик, в котором партнером Лундгрена по съемкам стал Жан-Клод Ван Дамм. Играют они не совсем людей – скорее, наполовину роботов, которые стали такими после конфликта во время вьетнамской войны в 1969 году. Тогда два героя от ярости перестреляли друг друга, но правительство не дало им умереть, сделав их так называемыми "универсальными солдатами". В ход пошли секретные военные разработки ученых. Универсальный солдат не знает смерти, но наука не смогла лишить его личности, поэтому несмотря на механическую начинку, героями движут вполне человеческие чувства. К сожалению, мысленно они застряли в том самом вьетнамском конфликте, которому не видно конца, и жаждут мести.
Фильм был хорошо принят зрителями, поэтому спустя годы к нему было снято несколько сиквелов.
4. "Неудержимые" (2010)
В этом фильме рассказывается история группы наемников. Отряд отчаянных парней отправляется на опасное спецзадание, в реальной жизни невыполнимое. Но все по плечу бравым ребятам, особенно когда за плечом крутое оружие с бесконечным количеством патронов и каждый выстрел главных героев всегда достигает своей цели.
В съемках принял участие очень звездный состав: кроме Дольфа Лундгрена, там можно увидеть Джейсона Стейтема, Джета Ли, Микки Рурка и многих других, не забывая, конечно, о Сильвестре Сталлоне, который заодно выступил в качестве режиссера картины. Кинофильм был создал под влиянием боевиков 1980-х годов и из любви к ним, поэтому не стоит искать здесь оригинальный сюжет. Актеры получали удовольствие от участия в проекте, а кто посчитал сценарий слишком глупым, те просто отказались от ролей. Это кино, под которое можно расслабиться и не переживать за возможный плохой финал.
5. "Аквамен" (2018)
Не так давно Дольф засветился в экранизации комиксов от студии DC. Здесь актер играет второстепенную роль – владыку подводного царства Нерея и по совместительству отца главной героини. Из-за рыжей бороды и волос Дольфа можно даже не узнать. По словам Лундгрена, ему было тяжело сниматься, потому что подолгу приходилось висеть в воздухе, имитируя нахождение под водой. Поддерживающие тросы впивались в тело, и в этом случае гора мышц только мешала, потому что чем сильнее вес, тем больше давление. Экранного времени у героя, к сожалению, не так много, но любопытно посмотреть на актера в новом амплуа и жанре, отличающемся от обычных боевиков.
Дольф Лундгрен все еще снимается в новых фильмах, но пока что им сложно переплюнуть успех более ранних картин. Будет ли у актера свежая роль, которая затмит культовые предыдущие – покажет время.