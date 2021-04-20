Егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
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Егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля

5:07:484/20/2021,Алина БуроваФото: https://my.mail.ru/mail/ochu76/photo/_myphoto/1.html
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Два товарища Сергея смогли выбраться на берег. О местонахождении мужчины неизвестно до сих пор. Он несколько лет проработал в "Бердском лесхозе".

Сергею Чумаку 58 лет

Не могут найти 5 дней егеря Бердского охотообщества Сергея Чумака жители Бурмистрово.

Как рассказали односельчане "Курьер. Среда. Бердск" 15 апреля Сергей Чумак отправился со своими товарищами справляться по реке Мильтюш. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два сотоварища пытались спасти Сергея Петровича, но сами еле выплыли на берег.

- Сергей Петрович известный человек в селе. Его все знают. Он нас неоднократно угощал то молоком, то творогом. Односельчане каждый день его ищут. Скорее всего он утонул. Пока найден только сапог, - рассказала жительница села Бурмистрово Полина (имя изменено - прим. ред.)

Поиском Сергея занимались и сотрудники аварийно-спасательной службы, но удовлетворительного ответа пока не дали.

Односельчанка заверила, что пропавшему мужчине 58 лет. Он имеет крепкое телосложение и весит около 90 кг. Бороды у мужчины нет. Его рост - 1 м 80 см.

Отметим, что Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе".

О проведении поисков спасателями Бердска, начальник поисково-спасательного отряда Сергей Козин высказался следующим образом:

- Пока заявка от полиции не поступала,- сказал Сергей Козин сегодня, 20 апреля.

Отметим, что одним из условий осуществления поисков спасательными службами является заявка полиции. О результатах проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

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От редакции

Что могло произойти с мужчиной?

    Аноним, 20 апреля 2021 5:18:57
    "Справляться" без спасжилета безумие сейчас...
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