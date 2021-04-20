Ликвидация общества с ограниченной ответственностью позволяет не только закрыть нерентабельное и убыточное предприятие, удовлетворить требования кредиторов и «погасить» все действующие финансовые задолженности, но также сохранить часть имущества компании и право её владельца на дальнейшее осуществление коммерческой деятельности; это выгодный способ аннулирования бизнеса на законных основаниях.
Что собой представляет?
Ликвидация ООО представляет собой комплексную юридическую процедуру, главная цель которой – это полное прекращение коммерческой деятельности компании без возможности её дальнейшей продажи или передачи третьим лицам. В результате подобных действий происходит не только закрытие предприятия по месту регистрации бизнеса, но также его удаление из следующих официальных источников:
- Бюджетные и внебюджетные фонды региона;
- Налоговая база юридических лиц;
- Единый государственный реестр.
Предприниматели любого уровня, вне зависимости от масштабов и направления деятельности бизнеса, часто сталкиваются с необходимостью проведения подобной процедуры, которая может быть инициирована не только владельцем или учредителями компании, но также судебными органами при наличии правонарушений или совершении определённого рода противоправных действий. Таким образом причины ликвидации фирмы можно разделить на две группы:
- Добровольные – результат коллективного принятия соответствующего решения на собрании учредителей в случае:
- Выхода участников ООО из состава фирмы;
- Убыточности бизнеса;
- Больших задолженностей;
- Окончания лицензии;
- Достижения поставленных целей и т.д.
- Принудительные – основанием является соответствующее судебное решение при условии:
- Незаконного ведения коммерческой деятельности;
- Наличия задолженностей по налогам;
- Отсутствия необходимой учредительной документации;
- Отсутствия должной отчётности;
- Ложности предоставленных сведений;
- Совершения правонарушения и т.д.
В отдельных случаях при нарушении закона помимо принудительного закрытия компании на её владельца налагается определенные штрафные санкции вплоть до вынесения запрета на возобновление коммерческой деятельности. Помимо этого вынужденной причиной ликвидации предприятия также может послужить его финансовая несостоятельность или банкротство.
Как происходит и что в себя включает?
Ликвидация ООО – это сложная и ответственная юридическая процедура: предприятие, закрытое с нарушением норм и требований законодательства, в дальнейшем может послужить причиной возникновения сложностей при осуществлении коммерческой деятельности и повлечь за собой крупные финансовые расходы. При этом после принятия соответствующего решения сам процесс закрытия фирмы включает в себя следующие этапы:
- Сбор ликвидационной комиссии, установление сроков ликвидации и разработка порядка проведения;
- Оповещение регистрирующих органов, а также дебиторов и кредиторов;
- Проведение описи имущества компании;
- Увольнение сотрудников с организацией соответствующих выплат;
- Получение дебиторской задолженности и удовлетворение требований кредиторов;
- Составление промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Расчёт с учредителями;
- Аннулирование сета в банке;
- Передача документации в архив госфонда;
10. Удаление соответствующей записи в ЕРЮЛ.
Данная процедура подразумевает самостоятельное проведение ликвидации бизнеса, тем не менее ввиду её высокой юридической сложности и необходимости строгого соблюдения всех требований, нарушение которых может повлечь за собой неприятные последствия, большинство предпринимателей в данном случае пользуются услугами специализированных юридических копаний, оказывающих содействие при проведении следующих мероприятий:
- Павильонное заполнение заявления;
- Сбор ликвидационной комиссии;
- Оповещение всех заинтересованных лиц;
- Проведение инвентаризации;
- Составление баланса;
- Расчёт с сотрудниками фирмы;
- Решение вопросов с должниками и кредиторами;
- Подготовка пакета документов и т.д.
Профессиональные юристы компаний помогают не только правильно провести ликвидацию бизнеса, но также учитывают интересы его владельца, что позволяет на законных основаниях сохранить часть имущества после «погашения» всех финансовых задолженностей. При этом на этапе сбора документов от заказчика потребуется:
- Копия устава компании;
- Книга учёта доходов и расходов;
- Опись имущества;
- Информация о текущих дебиторских и кредиторских задолженностях.
Длительность ликвидации ООО составляет от трёх до девяти месяцев, в течении которых происходит проверка достоверности предоставленной информации и подготовка оптимальных условий, удовлетворяющих требования всех участников. После успешного завершения процедуры юридическое лицо получает соответствующие документ, подтверждающий закрытия фирмы.
Как выбрать исполнителя?
Ликвидация ООО требует наличия определенных профильных знаний и опыта ведения дел в данной области; при этом штатные сотрудники фирмы имеют лишь общее понимание данной процедуры. Это обстоятельство послужило причиной образования большого количества юридических фирм, представляющих помощь представителям малого и среднего бизнеса при закрытии собственной фирмы, что позволяет получить следующие преимущества:
- Гарантированное качество работ;
- Оперативность и доступность оформления услуги;
- Профессионализм и законность;
- Сокращение времени трудозатрат;
- Приемлемая стоимость и выгодные условия сотрудничества и т.д.
- Опыт и квалификация сотрудников;
- Репутация компании и отзывы;
- Общий спектр предоставляемых услуг;
- Количество завершенных проектов и общий процент успеха;
- Наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
- Наличие офиса и собственного официального сайта и т.д.