Дорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии
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Дорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии

4:41:264/20/2021,Юрий ШостаковичФото: Курьер. Среда. Бердск
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Мероприятие поможет укрепить проезжую часть в период распутицы, уверены чиновники.

Гору строительного мусора выгрузили прямо под табличкой "Природоохранная зона"

18 апреля спецтехника выгрузила несколько тонн строительного мусора в природоохранной зоне, неподалеку от «Гиганта». Об этом сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск», также уведомивший о происходящем городскую администрацию.

Специалисты МБУ «УПР г. Бердска» провели по сигналу проверку и выяснили, что горожанин стал свидетелем отсыпки дороги битым кирпичом.

- По информации полученной от АО «Бердский лесхоз», проведена отсыпка боем кирпича лесохозяйственной дороги в 27 квартале Бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Данное мероприятие вызвано необходимостью, так как в весенне-осенний период проезд по данной дороге, в связи с распутицей, становится невозможен. Локальная отсыпка щебнем в прошлые годы результата не принесла. По этой причине было принято решение об отсыпке полотна лесохозяйственной дороги боем кирпича, - говорится в сообщении городской администрации.

Чиновники также уточнили, что потребовали очистить битые кирпичи от иного строительного мусора, затесавшегося в общую кучу, и вывезти их на мусорный полигон. На данный момент работы закончены, а дорожное полотно утрамбовано.

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