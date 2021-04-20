Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском
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Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском

5:03:434/20/2021Фото: Freeimg
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Причиной конфликта стала драка, произошедшая накануне трагедии, в которой потерпевшие избили одного из обвиняемых.

Завершено расследование об убийстве мужчины, три родственника предстанут перед судом

Расследование уголовного дела в отношении трех жителей села Битки, которых обвиняют по статье за нанесение тяжких повреждений, приведших к смерти, завершено.

Об этом сообщили в Черепановском следственном отделе СУ СК РФ по Новосибирской области. 51-летний мужчина, его 50-летний брат с 26-летним сыном предстанут перед судом за то, что убили человека.

15 октября 2020 года днем они сговорились и избили двух односельчан — 37-ми и 47-ми лет - при помощи железных предметов. 47-летний мужчина погиб на месте от кровопотери возникшей из-за тупой травмы живота и разрыва печени.

Причиной конфликта стала драка, произошедшая накануне трагедии, в которой потерпевшие избили одного из обвиняемых.

Теперь родственники, решившие отомстить обидчиков, предстанут перед судом. Дело с обвинением уже туда направлено.

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