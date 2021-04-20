Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу и поделиться историями спасения жизней

Новосибирцам предлагают поблагодарить медсестер, фельдшеров и врачей неотложки в социальных сетях.
28 апреля в России впервые отметят День работников скорой помощи. В преддверии этого праздника министерство здравоохранения Новосибирской области приглашает жителей региона принять участие в акции «Спасибо, скорая!», выразив благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам «неотложки» за работу. Для участия в акции нужно в социальных сетях регионального минздрава (facebook, vk, Instagram) или на своей собственной странице рассказать с хэштэгом #СпасибоСкорая историю о людях, которые ставят диагнозы, принимают сложные решения, реанимируют в любых ситуациях и в любых условиях, сказать им простые слова благодарности.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области