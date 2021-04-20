На "скорой" увезли папу с похорон утонувшего в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова в Оби. Маму ведут под руки
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На "скорой" увезли папу с похорон утонувшего в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова в Оби. Маму ведут под руки

5:35:104/20/2021Фото: Город Обь Онлайн
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После четырехдневных поисков, тело ребенка найдено.. По версии следователей, мальчик зашел в воду и утонул.

Прощание с погибшим ребенком в городе Обь

Прощание с шестилетним мальчиком Максимом Федоровым прошло во дворце культуры, куда пришли многочисленные неравнодушные граждане, родственники и знакомые семьи погибшего ребенка.

Родители не могут справиться с потерей сына — отца без сознания увезли на скорой, мать под руки передвигают родные. На прощании присутствовало не меньше двухсот человек, на входе выдавались маски.

Люди не сдерживали слез, слова:

- Господи, упокой младенца, - батюшка, проводивший отпевание, повторял много раз.

15 апреля был последний день, когда веселого и жизнерадостного ребенка видели живым. В компании детей он гулял в районе дамбы реки Власихи, после дети разошлись, а Максим пошел забрать мяч, который оставил на берегу.

Что произошло дальше, не знает никто, проводятся следственные действия. Заведено уголовное дело по статье убийство малолетнего.

В городе возведен стихийный мемориал из игрушек и цветов в память о Максиме.

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трагедияпрощаниегибель ребенкапохороны.
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