На "скорой" увезли папу с похорон утонувшего в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова в Оби. Маму ведут под руки

Прощание с шестилетним мальчиком Максимом Федоровым прошло во дворце культуры, куда пришли многочисленные неравнодушные граждане, родственники и знакомые семьи погибшего ребенка.
Родители не могут справиться с потерей сына — отца без сознания увезли на скорой, мать под руки передвигают родные. На прощании присутствовало не меньше двухсот человек, на входе выдавались маски.
Люди не сдерживали слез, слова:
- Господи, упокой младенца, - батюшка, проводивший отпевание, повторял много раз.
15 апреля был последний день, когда веселого и жизнерадостного ребенка видели живым. В компании детей он гулял в районе дамбы реки Власихи, после дети разошлись, а Максим пошел забрать мяч, который оставил на берегу.
Что произошло дальше, не знает никто, проводятся следственные действия. Заведено уголовное дело по статье убийство малолетнего.
В городе возведен стихийный мемориал из игрушек и цветов в память о Максиме.