На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года

11:20:284/20/2021Фото: bonnycards
0

1 мая в 2021 году выпадает на субботу. В связи с чем рабочий день 30 апреля - в пятницу - должен быть по законодательству сокращен на 1 час.

1 мая
Праздник весны и труда

1 мая в России является официальным праздничным и выходным днем. Его официальное название "Праздник весны и труда".

Люди с радостью ждут всегда этот праздник, поскольку в это время уже становится тепло и многие в дополнительный выходной день выезжают на дачу или на природу - конечно же, жарить шашлык.

Погода в этот день во многих регионах России обещается теплой и солнечной.

1 мая в 2021 году выпадает на субботу. В связи с чем рабочий день 30 апреля - в пятницу - должен быть по законодательству сокращен на 1 час.

Вдобавок ко всему, выходной день в честь праздника переносится на рабочий день следующий за ним, то есть на 3 мая 2021 года - понедельник.

Это особенно приятная новость, потому что получается подряд три выходных дня и короткая рабочая неделя.

Хороших вам майских праздников! С праздником весны и труда вас!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
1 маяпраздникидень недели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как отпразднуете 1 мая?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    «АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу
    11:20:53 4/20/2021
    «АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу
    На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года
    11:20:28 4/20/2021
    На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года
    Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч
    11:01:53 4/20/2021
    Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч
    Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать
    10:33:03 4/20/2021
    Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать
    Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?
    10:20:06 4/20/2021
    Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?
    Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд
    10:17:01 4/20/2021
    Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд
    Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске
    10:01:04 4/20/2021
    Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске
    Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса
    9:34:59 4/20/2021
    Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса
    Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам
    9:20:50 4/20/2021
    Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам
    Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух
    9:16:13 4/20/2021
    Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух