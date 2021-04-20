На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года

1 мая в России является официальным праздничным и выходным днем. Его официальное название "Праздник весны и труда".
Люди с радостью ждут всегда этот праздник, поскольку в это время уже становится тепло и многие в дополнительный выходной день выезжают на дачу или на природу - конечно же, жарить шашлык.
Погода в этот день во многих регионах России обещается теплой и солнечной.
1 мая в 2021 году выпадает на субботу. В связи с чем рабочий день 30 апреля - в пятницу - должен быть по законодательству сокращен на 1 час.
Вдобавок ко всему, выходной день в честь праздника переносится на рабочий день следующий за ним, то есть на 3 мая 2021 года - понедельник.
Это особенно приятная новость, потому что получается подряд три выходных дня и короткая рабочая неделя.
Хороших вам майских праздников! С праздником весны и труда вас!