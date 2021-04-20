Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать
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Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать

10:33:034/20/2021
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Кроме того, узаконена обязательная маркировка материалов СМИ и в интернете, выполняющих функции иноагентов, то есть получающих финансирование из-за рубежа.

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За участие в митингах под видом журналистов будут штрафовать

Госдума 20 апреля приняла в третьем чтении закон, по которому лица, использующие на митингах отличительные знаки СМИ, не имея на это права, могут быть оштрафованы. При обсуждении депутаты в проект закона внесли поправки. Например, исключено положение об обязательных работах в качестве наказания за участие в митингах под видом журналистов.

Кроме того, в законопроект добавлена поправка: распространение в средствах массовой информации и интернете сообщений или материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет «наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин во вторник подписал закон об участии в выборах граждан и организаций, признанных иноагентами. Они обязаны в агитационных материалах указывать статус иностранного агента, получающего финансирование из-за рубежа.

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