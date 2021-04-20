Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать

Госдума 20 апреля приняла в третьем чтении закон, по которому лица, использующие на митингах отличительные знаки СМИ, не имея на это права, могут быть оштрафованы. При обсуждении депутаты в проект закона внесли поправки. Например, исключено положение об обязательных работах в качестве наказания за участие в митингах под видом журналистов.
Кроме того, в законопроект добавлена поправка: распространение в средствах массовой информации и интернете сообщений или материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет «наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин во вторник подписал закон об участии в выборах граждан и организаций, признанных иноагентами. Они обязаны в агитационных материалах указывать статус иностранного агента, получающего финансирование из-за рубежа.