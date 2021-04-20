«АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу
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«АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу

11:20:534/20/2021
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По данным СМИ, на "АвтоВАЗ" начались массовые увольнения - счет якобы идет на сотни. Сообщалось, что работники жаловались на плохие условия труда. 

Российская компания АвтоВАЗ ведет работы над новинкой
Российская компания АвтоВАЗ ведет работы над новинкой

В СМИ появилась сведения Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» прекратил свою работу. По информации РИА Новости, предприятие остановило конвейер и отправило сотрудников в отпуска. На автогиганте говорят о том, что в запасе есть достаточное количество собранных автомобилей, и они могут позволить себе отдых.

По данным СМИ, на "АвтоВАЗ" начались массовые увольнения - счет якобы идет на сотни. Сообщалось, что работники жаловались на плохие условия труда.

Официальный «АвтоВАЗ» заявляет о благополучной ситуации на предприятии и выполнении условия коллективного договора в полном объеме.

"На реализацию всех положений Коллективного договора было направлено более 1 млрд рублей... За 3 года было проведено 588 мероприятий по 11 направлениям, в том числе: ремонт столовых, гардеробов, замена кровли и остекления, строительство комнат отдыха и многое другое. Общий объем инвестиций составил 3 млрд 172 млн рублей", - цитирует официальный ответ предприятия togliatti24.ru.

В пресс-службе автогиганта завили, что на предприятии в последние месяцы не проводилось никаких массовых сокращений сотрудников.

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