Невероятные открытки на День Главбуха 21 апреля и короткие поздравления в стихах
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Невероятные открытки на День Главбуха 21 апреля и короткие поздравления в стихах

12:40:404/21/2021Фото: bipbap.ru
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С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

День главного бухгалтера ежегодно отмечается 21 апреля.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Бухгалтеру главному честь и хвала,
За то, что мудрейшая вы голова —
Сосчитано все, и разложено точно,
Все данные есть, если нужно вдруг срочно! Желаем вам жить и в успехе купаться,
И перед налоговой не прогибаться.
Ведь четность и советь — ваш главный девиз,
И вы выступаете снова на бис! Здоровья вам много, и счастья в придачу,
Пускай нерешенной не будет задачи,
Семейного счастья, любви и добра,
От всех уваженья, вниманья, тепла!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Поздравляю с Днем главбуха! И желаю силы духа, Знаю точно, что нужна Вам в профессии она!

Труд Ваш важный, сложный очень.
Иногда Вы даже ночью
Вспоминаете отчет,
Но пусть классно жизнь идет!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Главный бухгалтер — не баланс,
Не сальдо, даже не отчеты.
И не карьерный чей-то шанс,
Не семинары до зевоты. Это прекрасный человек.
И женщина. Всегда красива.
Порой, как солнце или снег,
Непредсказуема на диво! Желаем вам всего того,
Что сами вы себе хотите.
Пусть будет вам всегда легко,
Любимы будьте и любите!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

С Днем главного бухгалтера
Тебя я поздравляю,
Ажура полного в делах
Бухгалтерских желаю.

Приход с расходом чтоб дружил, Баланс всегда сходился, Чтоб аудитор никакой Проверкой не грозился.

Копеечка с копеечкой
Чтоб у тебя сложились,
Удача и успех в судьбе
Навеки поселились.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

В бухгалтерии, бесспорно,
Вы фигура главная,
Всей финансовой системы
Буква вы заглавная. С праздником прекрасным вашим,
Главный наш бухгалтер,
Пусть холодным будет ум,
Добрым лишь — характер.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Желаем вам приумножать
Лишь счастье, радость и достаток,
И все проблемы вычитать,
Во всех делах иметь порядок! Пускай приносит вам работа
Успех и позитив всегда!
Пускай все важные отчеты
Вам удаются без труда!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

С Днем главного бухгалтера
Сердечно поздравляю,
Дружить всегда с балансом
Вам от души желаю. Пусть дебет четко с кредитом
Всегда идет у вас
И будет настроение
Всегда лишь высший класс. Налоговый инспектор
Пусть штрафом не грозит
И путь к большим зарплатам
Пусть будет вам открыт.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Поздравляю с Днём главбуха
И желаю в этот час,
Пусть огромная везуха
В жизни выручит не раз! И серьёзные финансы
Пусть рекой в карман текут,
Будут все мечты сбываться,
И награды ждут за труд!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

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