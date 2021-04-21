Занятия в ТСК «Шаг вперед» в Бердске - огромный вклад в будущее ребенка!

Бальный танец… Выправка, стать, грация, подобная животным инстинктам, абсолютная точность слуха и мышцы, натянутые, как канат под куполом цирка. Все это, конечно же, качества тех, кто с детства начал посещать танцевальную школу. Что отличает таких деток? Целеустремленность, огромная сила воли и характер, которому позавидуют даже взрослые люди.
А какими становятся мальчики, занимающиеся бальными танцами? Вопреки сложившимся стереотипам в обществе о псевдо женственности бальных танцоров, они становятся по-настоящему мужественными, уверенными в себе, подтянутыми. В будущем такой мужчина точно знает себе цену и идет к любой цели, несмотря на любые препятствия. Сила духа, физическая сила и стальной характер, вот что приобретает в нашем ТСК «Шаг вперед» каждый мальчишка.
А какими становятся мальчики, занимающиеся бальными танцами? Вопреки сложившимся стереотипам в обществе о псевдо женственности бальных танцоров, они становятся по-настоящему мужественными, уверенными в себе, подтянутыми. В будущем такой мужчина точно знает себе цену и идет к любой цели, несмотря на любые препятствия. Сила духа, физическая сила и стальной характер, вот что приобретает в нашем ТСК «Шаг вперед» каждый мальчишка.
Мы готовим своих спортсменов так, что они с первых выступлений покоряют пьедестал, занимая призовые места и привозя с собой кубки, неважно дети это или юниоры
Далеко ходить не надо, совсем недавно новоиспеченная пара ребят стала вице-чемпионами Новосибирской области 2020 года. И таких высот пара добилась за какие-то 9 месяцев совместного труда. Мы очень гордимся нашими звездами: Казанцевым Даниилом и Степанчук Викторией.
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Даже самые младшие возрастные категории в свои 5-6 лет достигают больших побед.
В прошедшие выходные на Российском турнире по танцевальному спорту 7 наших девочек принимали участие в группе уже по спортивной системе оценок. Где из 56 участников 4-м малышкам удалось пройти в полуфинал 12 лучших танцоров, а две стали финалистками. Шафраненко Ксюша заняла почётное 4-е место, а безукоризненную победу одержала Казанцева Вероника.
У нас много замечательных и целеустремленных готовых спортсменок, и все они ждут своего звездного партнера. Нам катастрофически не хватает мальчишек 4-10 лет. Готовая спортсменка Попова Ульяна выступает в категории соло по бальным танцам, но очень мечтает покорить бальный мир, станцевав в паре.
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В числе звездочек нашего клуба есть две замечательные пары, которые получают награды буквально с первых выступлений. Смирнов Илья и Смирнова Софья танцуют в дуэте всего 5 месяцев, но уже имеют за плечами огромный опыт выступлений и побед.
Пара Бизюкова Тимофея и Кун Арины
в дуэте всего 8 месяцев, но является лучшей
из лучших в своей возрастной категории.
в дуэте всего 8 месяцев, но является лучшей
из лучших в своей возрастной категории.
Также и в категории юниоры-1 в ТСК "Шаг вперёд" есть своя звёздная пара, Арутюнов Архип и Горте Карина, они, как и все детские пары в клубе, являются лидерами в своем танцевальном классе. Эта пара стремительно развивается и двигается к своим целям, завоевывая новые вершины.
Наши ученики покоряют российские и региональные турниры, а в будущем становятся успешными спортсменами и танцорами бальных отделений. И это проверено временем и давно доказано: тренеры-профессионалы Казанцева Елена Михайловна и Сидорова Любовь Сергеевна вырастили не один десяток настоящих спортсменов.
Наши ученики покоряют российские и региональные турниры, а в будущем становятся успешными спортсменами и танцорами бальных отделений. И это проверено временем и давно доказано: тренеры-профессионалы Казанцева Елена Михайловна и Сидорова Любовь Сергеевна вырастили не один десяток настоящих спортсменов.
ТСК «Шаг вперёд» под руководством Казанцевой Елены Михайловны существует уже 7 лет. Для клуба это очень символично, ведь 7 – это семья, а наш «Шаг вперед» действительно является одной большой и дружной семьей, в которой всегда царит доброта, любовь и забота о каждом ребенке.
Преподаватели стараются отдать деткам свой огромный опыт, накопленный годами, и часто приглашают сильнейших педагогов из других городов для проведения мастер-классов.
Преподаватели стараются отдать деткам свой огромный опыт, накопленный годами, и часто приглашают сильнейших педагогов из других городов для проведения мастер-классов.
Прийти и посмотреть, чем мы занимаемся, всегда можно по адресу:
ул. Комсомольская, 31,
вторая школа "Спектр".
Мы ждем будущих чемпионов, приходите знакомиться!
ул. Комсомольская, 31,
вторая школа "Спектр".
Мы ждем будущих чемпионов, приходите знакомиться!
На правах рекламы. Фото ТСК «Шаг вперёд».