Суперлигу покидают мощные футбольные команды

В ежегодном соревновании по футболу больше не будут участвовать несколько английских футбольных клубов, в их состав вошли "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" , "Тоттенхэм" и "Челси". Об этом рассказали в пресс-службе команд.
Первым выйти из Суперлиги решил известный английский клуб "Манчестер Сити", публично подтвердивший, что они выходят из соревнования во вторник вечером. По сообщениям Sky Sport Фабрицио Романо, подобным образом собираются поступить итальянские команды "Милан" и "Интер".
Таким образом, 12 самых топовых футбольных клубов сначала объявили, что создают Суперлигу. А затем "Большая шестерка" английского футбола входила в группу вместе с испанскими "Атлетико Мадрид", "Барселона" и "Реал Мадрид", а также итальянский "Милан", миланский "Интер" и "Ювентус", объявившие о планах по формированию лиги отколовшихся, которую они надеялись создать в качестве нового соревнования в середине недели.
Такое решение болельщики приняли негативно вместе с футбольными властями и министрами правительства в Великобритании и по всей Европе ассоциациями Уефа и лиги.