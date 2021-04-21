Эк-геолог из России Клавдия Кондари стала фотомоделью в 80 лет

Клавдия Кондари, посвятившая большую часть своей жизни работе геологом в шахте, в 80 лет покорила модельный бизнес и прославилась в сети.
Пенсионерка до этого даже и не думала, что будет когда-либо ходить по подиуму, принимать участие в показах и фотосессиях для дорогих журналов. Но в одно время, ее внучка поняла, что ее бабушка должна показать свою красоту миру и пригласила женщину к себе на работу, в фешен-индустрию, немного попозировать. После публикации фото, бабушка по-настоящему прославилась. Люди восхищались и щедро осыпали ее комплиментами.
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Как рассказывает сама российская пенсионерка, помимо работы манекенщицей, она как все любит поработать в огороде, слушает аудиокниги и читает стихи. Также регулярно посещает театры, музеи и другие культурные мероприятия. Клавдия любит гулять по городу и путешествовать по разным местам мира.