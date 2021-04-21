Машина с сотрудниками ГИБДД провалилась под лед. Один умер

Сотрудники местного ГИБДД поехали на рыбалку и их машина провалилась под лед в Иркутской области.
Уточняется, что в автомобиле были сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы. Один мужчина погиб.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области, автомобиль марки Toyota провалился под лед Братского водохранилища, когда в салоне были пассажиры. Трое мужчин выбрались, а 38-летний водитель скончался.
Как сообщает телеграм-канала Baza, среди служащих был начальник отдела ГИБДД Максим Павлов, командир отделения ДПС Александр Шобогоров и юрист Владимир Андреев.