Машина с сотрудниками ГИБДД провалилась под лед. Один умер
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Машина с сотрудниками ГИБДД провалилась под лед. Один умер

10:37:224/21/2021Фото: freeimg.ru
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Троим удалось выбраться. Отмечается, что сотрудники ГИБДД были на рыбалке.

Пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел

Сотрудники местного ГИБДД поехали на рыбалку и их машина провалилась под лед в Иркутской области.

Уточняется, что в автомобиле были сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы. Один мужчина погиб.

По информации ГУ МЧС по Иркутской области, автомобиль марки Toyota провалился под лед Братского водохранилища, когда в салоне были пассажиры. Трое мужчин выбрались, а 38-летний водитель скончался.

Как сообщает телеграм-канала Baza, среди служащих был начальник отдела ГИБДД Максим Павлов, командир отделения ДПС Александр Шобогоров и юрист Владимир Андреев.

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ледполицияпроисшествия
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