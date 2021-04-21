Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке
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Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке

10:50:484/21/2021Фото: pixabay.com
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На 5-летнего мальчика, который гулял вместе со своей мамой в парке, напали несколько собак и покусали его. Мать малыша незамедлительно вызвала скорую, которая оказала первую помощь ребенку и госпитализировала в больницу.

На 5-летнего мальчика, который гулял вместе со своей мамой в парке, напали несколько собак и покусали его

В очередной раз зафиксировано нападение бродячих собак на ребенка. На этот раз случай произошел в городском парке Рубцовска. Сообщение опубликовали в одной из соцсетей. Которое стало поводом для следственной проверки по Алтайскому краю. Органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Установлено, что случай произошел в минувший понедельник, 19 апреля. На 5-летнего мальчика, который гулял вместе со своей мамой в парке, напали несколько собак и покусали его. Мать малыша незамедлительно вызвала "скорую", которая оказала первую помощь ребенку и госпитализировала в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировала старшая помощница руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю и по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подобный инцидент произошел и в Бердске. 18 апреля у одного из домов на ул. Котовского в Бердске на мальчика напала собака. Животное принадлежит местному жителю, оставившему животное без присмотра во дворе своего дома. Стало известно, что пес сорвался с цепи.

-Мальчик с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии государственной Новосибирской областной клинической больницы, - подтвердила Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. На 21 апреля пострадавший ребенок все еще находится в больнице. Следствию предстоит оценить действия владельца собаки.





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