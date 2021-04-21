Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
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Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

11:01:154/21/2021Фото: Инстаграм Владимира Зеленского
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По мнению главы Украины, война между странами унесет миллионы жизней, что приведет к проигрышу обоих сторон. Он также упомянул, что «невозможно привезти мир на танке».

Зеленский сказал, что «невозможно привезти мир на танке»

Глава государства Владимир Зеленский предложил президенту России встретиться на Донбассе. Видеообращение президента опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что 19 апреля на заседании «нормандской четверки» политические советники предложили встретится на линии соприкосновения в Донбассе для оценки и понимания ситуации.

- А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, — говорит президент Украины.

По мнению главы государства, война между странами унесет миллионы жизней, что приведет к проигрышу обоих сторон. Он также упомянул, что «невозможно привезти мир на танке».

- Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне. Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив, — добавил политик.

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