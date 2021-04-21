Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский предложил президенту России встретиться на Донбассе. Видеообращение президента опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский напомнил, что 19 апреля на заседании «нормандской четверки» политические советники предложили встретится на линии соприкосновения в Донбассе для оценки и понимания ситуации.
- А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, — говорит президент Украины.
По мнению главы государства, война между странами унесет миллионы жизней, что приведет к проигрышу обоих сторон. Он также упомянул, что «невозможно привезти мир на танке».
- Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне. Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив, — добавил политик.