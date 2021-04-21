Вице-губернатор Семка едет в Бердск: Ему покажут обновленный за 170 млн рублей водозабор

В Бердск 21 апреля приедет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», он примет участие в торжествах по случаю Дня местного самоуправление. Вероятно, он поздравит бердских чиновников с праздником и вручит лучшим из них грамоты и благодарственные письма от имени главы региона Андрея Травникова и спикера областного Заксобрания Андрея Шимкива.
По информации из достоверных источников, церемония начнется в среду в 14.00 в Городском доме культуры. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вице-губернатор приедет в Бердск на три часа раньше. Семка планирует проехать по городу и посмотреть на инженерные коммуникации Бердска. В частности, предполагается, что высокий гость побывает на строящемся водозаборе, расположенном на бердском побережье Обского моря.
Напомним, что одну сифонную линию уже ввели в эксплуатацию. И теперь Бердск получает воду по новой трубе. Риск оставить город без питьевой воды сведен на нет. Вскоре подключат вторую линию. А впоследствии водозабор ждет продолжение реконструкции, в частности собираются заменить очистные сооружения для повышения качества воды, поставляемой горожанам.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сооружение новых сифонных линий бердского водозабора региональный бюджет выделял порядка 170 млн рублей. Вероятно, замгубернатора Сергей Семка проверит, насколько эффективно город потратил средства.
Кроме того, он познакомится с новым директором Комбинатат бытовых услуг Анатолием Пронюшкиным, которого только 20 апреля мэра Бердска Евгений Шестернин представил коллективу КБУ. На 61-летнего назначенца глава города возлагает большие надежды.