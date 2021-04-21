Сервис сравнения финансовых продуктов и услуг
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Сервис сравнения финансовых продуктов и услуг

11:00:524/21/2021Фото: bank-rank.ru
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Финансовые продукты и услуги являются востребованными у многих граждан.

БанкРанк.ру
Сайт БанкРанк.ру создан для того, чтобы предоставлять сервис их сравнения

Сайт БанкРанк.ру создан для того, чтобы предоставлять сервис их сравнения. На нем можно получить информацию о финансовых услугах и продуктах различных российских банков. На сайте представлены данные о таких банковских структурах и их предложениях, как МеталлИнвестБанк, ГазПромБанк, Ренессанс, АТБ и многих других.

Основные возможности сервиса

Сайт обладает большими возможностями. Он позволяет сравнивать различные финансовые продукты и услуги. Например, такие как:


  • потребительские кредиты и кредиты на автомобиль;

  • вклады;

  • дебетовые и кредитные карты;

  • микрозаймы;

  • предложения на ипотечное кредитование на вторичное жилье, рефинансирование, покупку частной недвижимости, материнский капитал, квартиры в новостройках;

  • услуги рассчетно-кассового обслуживания.


В базе данных сайта имеется более двухсот кредитных и более пятисот депозитных предложений различных банковских структур. Сервис предоставляет отличные возможности для сравнения и выбора подходящих вариантов. А также для онлайн оформления финансовых продуктов и услуг. На сайте имеются отзывы клиентов, которые уже воспользовались предложениями банков. А также представлены средства для обратной связи со службой поддержки сервиса.

Достоинства сервиса

Сайт обладает множеством достоинств. Он предоставляет полную информацию о предложениях, финансовых услугах и продуктах банков. В описании указаны данные об их условиях, возможностях, предоставляемых преимуществах и пр. На основе сведений о предложении можно выбрать оптимальный вариант и оформить кредит или карту онлайн.

К другим достоинствам сайта стоит отнести такие, как:


  • отзывы реальных клиентов МФО и банковских структур;

  • инструменты для аналитики банковских предложений, финансовых продуктов и услуг;

  • экспертные мнения и советы специалистов в финансовой сфере;

  • публикации на различные экономические и финансовые темы;

  • обзоры со сравнения финансовых продуктов и услуг.


Более подробную информацию можно получить непосредственно на сайте.

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финансовые продукты
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