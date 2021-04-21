Сервис сравнения финансовых продуктов и услуг

Сайт БанкРанк.ру создан для того, чтобы предоставлять сервис их сравнения. На нем можно получить информацию о финансовых услугах и продуктах различных российских банков. На сайте представлены данные о таких банковских структурах и их предложениях, как МеталлИнвестБанк, ГазПромБанк, Ренессанс, АТБ и многих других.
Основные возможности сервиса
Сайт обладает большими возможностями. Он позволяет сравнивать различные финансовые продукты и услуги. Например, такие как:
- потребительские кредиты и кредиты на автомобиль;
- вклады;
- дебетовые и кредитные карты;
- микрозаймы;
- предложения на ипотечное кредитование на вторичное жилье, рефинансирование, покупку частной недвижимости, материнский капитал, квартиры в новостройках;
- услуги рассчетно-кассового обслуживания.
В базе данных сайта имеется более двухсот кредитных и более пятисот депозитных предложений различных банковских структур. Сервис предоставляет отличные возможности для сравнения и выбора подходящих вариантов. А также для онлайн оформления финансовых продуктов и услуг. На сайте имеются отзывы клиентов, которые уже воспользовались предложениями банков. А также представлены средства для обратной связи со службой поддержки сервиса.
Достоинства сервиса
Сайт обладает множеством достоинств. Он предоставляет полную информацию о предложениях, финансовых услугах и продуктах банков. В описании указаны данные об их условиях, возможностях, предоставляемых преимуществах и пр. На основе сведений о предложении можно выбрать оптимальный вариант и оформить кредит или карту онлайн.
К другим достоинствам сайта стоит отнести такие, как:
- отзывы реальных клиентов МФО и банковских структур;
- инструменты для аналитики банковских предложений, финансовых продуктов и услуг;
- экспертные мнения и советы специалистов в финансовой сфере;
- публикации на различные экономические и финансовые темы;
- обзоры со сравнения финансовых продуктов и услуг.
Более подробную информацию можно получить непосредственно на сайте.