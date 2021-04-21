Банда пьющих и матерящихся малолеток покинула ли ТЦ "Мария-Ра" Бердска. Последние новости
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Банда пьющих и матерящихся малолеток покинула ли ТЦ "Мария-Ра" Бердска. Последние новости

3:33:144/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Администрация вынуждена была закрыть туалеты на ключ, а в редакцию стали жаловаться жители города на подростков-хулиганов. К делу подключилась полиция, были проведены рейды.

В ТЦ "Мария Ра" порядок - дети-хулиганы занялись делом

Дети, хулиганящие в торговом центре «Мария Ра» на Красной Сибири, 120а, решили исправится. Как сообщают сегодня, 21 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» арендаторы и продавцы известного магазина, подростки не беспокоят работников торгового центра и покупателей.

- Сейчас можно сказать тихо. По вечерам почти не собираются. Иногда три-четыре человека крутанутся и уходят. Возможно, полиция провела работу с родителями или в школе поговорили. Надеемся, что дети нашли себе нормальные занятия, - рассказали продавцы магазина.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» писал о подростках, которые собирались в ТЦ «Мария Ра», сидели на полу в тамбуре торгового центра, распивали спиртные напитки, матерились, бегали по магазину и не давали спокойно работать продавцам и шокировали покупателей.

Дело дошло до того, что пьяные дети сломали двери и сантехнику в магазине. Администрация вынуждена была закрыть туалеты на ключ, а в редакцию стали жаловаться жители города на подростков-хулиганов. К делу подключилась полиция Бердска, были проведены рейды. «Курьер. Среда. Бердск» обратился в администрацию торговой сети «Мария Ра» в Барнаул. Совместными усилиями порядок пока восстановлен.

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подросткирейд полициихулиганы
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Как обстановка в ТЦ "Мария Ра" на Красной Сибири, 120,а?

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