Маленьких девочек заманили в притон преступники в Башкирии

В Стерлитамаке обвиняют двух женщин 31 года и 48 лет, и мужчину 26 лет за организацию притонов и вовлечение в них детей, в том числе несовершеннолетних.
В период с 2017 по 2019 год злоумышленникам удалось вовлечь в занятия проституцией 10 девушек, в том числе младше 14 лет. Согласно материалам дела, преступники создали свою закрытую систему с законами и штрафами, а рекламу о своих услугах продвигали через соцсети и злачные места. Преступники наняли для работы заведения диспетчера, водителей, взяли в аренду апартаменты.
МВД по Стерлитамаку сообщило, что на группу лиц возбуждены уголовные дела за организацию занятия проституцией и привлечение в него людей. Материалы переданы в суд.