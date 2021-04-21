Когда сажать картофель в первой половине мая 2021 года
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Когда сажать картофель в первой половине мая 2021 года

5:20:214/21/2021Фото: pxhere
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Для посадки в апреле выбирают скороспелые сорта, чтобы начать летом уже собирать урожай, но такие сорта не подходят для зимнего хранения.

картофельное поле
Высадка картофеля происходит с апреля по июнь

В зависимости от региона, картофель начинают сажать с апреля по начало июня включительно. К моменту посадки температура воздуха должна быть около +15, а на глубине посадки почва должна прогреться до +10 градусов.

Слишком ранняя посадка способна привести к гниению корнеплодов, а слишком поздняя - к не вызреванию урожая.

Почта должна быть не тяжелой - с примесью песка, выбирать участок надо так, чтобы он был хорошо освещен. Земля должна быть удобрена. В сухие периоды нужно производить полив, чтобы не допускать долгого пересыхания.

Для посадки в апреле выбирают скороспелые сорта, чтобы начать летом уже собирать урожай, но такие сорта не подходят для зимнего хранения.

Для посадки нужно выбирать фазу убывающей Луны, а также плодородные созвездия, в которых проходит Луна. Это Скорпион, Козерог и Рыбы.


Благоприятные дни



  • 13 мая (3 -й лунный день)

  • 14 мая (4 -й лунный день)

  • 16 мая (6 -й лунный день)




Хорошие дни



  • 12 мая (2 -й лунный день)

  • 15 мая (5 -й лунный день)




Нейтральные дни



  • 11 мая (30 -й лунный день)




Плохие дни



  • 6 мая (25 -й лунный день)

  • 7 мая (26 -й лунный день)

  • 8 мая (27 -й лунный день)

  • 9 мая (28 -й лунный день)

  • 10 мая (29 -й лунный день)




Самые плохие дни



  • 1 мая (20 -й лунный день)

  • 2 мая (21 -й лунный день)

  • 3 мая (22 -й лунный день)

  • 4 мая (23 -й лунный день)

  • 5 мая (24 -й лунный день)



 

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