Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 21 апреля

Оперативный штаб передает, что утром 21 в области зарегистрировано 40 416 случаев заболевания коронавирусом (+81 за сутки), в том числе у 2 401 ребенка. Вылечились 37 460 пациентов (+39 за сутки).
Всего в Новосибирской области от COVID-19 скончались 1 719 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки (мужчины 59 и 87 лет, и женщины в возрасте 78, 79 лет).
1 241 человека (7 из них дети) помещены в стационары области с подозрением на инфекцию.
Отмечается, что в реанимации сейчас 57 человек. На ИВЛ находятся 13 пациентов.
В общей сложности в регионе было сделано 1 484 930 тестов на коронавирус.