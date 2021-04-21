СК решил, что Виталий Молчанов из Рыбинска насиловал и убивал двух дочерей сожительницы в состоянии невменяемости
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СК решил, что Виталий Молчанов из Рыбинска насиловал и убивал двух дочерей сожительницы в состоянии невменяемости

5:08:304/21/2021Фото: pixabay.com
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Обвиняемый приходился 8-летней Лене и 13-летней Яне отчимом. Как сообщается, мертвыми девочек обнаружила мать, в ночь на 15 сентября.

Следствие запросило провести провести принудительную проверку на психическое здоровье осужденного

Следственный комитет рыбинска пришел к выводу, что убийца и насильник двух несовершеннолетних девочек 40-летний житель города Виталий Молчанов, является невменяемым. Следствие запросило провести провести принудительную проверку на психическое здоровье осужденного.

Обвиняемый приходился 8-летней Лене и 13-летней Яне отчимом. Как сообщается, мертвыми девочек обнаружила мать, в ночь на 15 сентября. Спустя трое суток, мужчину обнаружили в кустах при прочесывании местности в районе садоводческих товариществ и гаражно-строительного кооператива в Рыбинске, где он пытался спрятаться.

-В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими,— говорится в сообщении.

Помимо этого Молчанов еще в 2010 году был судим за изнасилование и убийство маленького ребенка. Мать убитых познакомилась с ним в марте в прошлом году на сайте знакомств, после чего переехала к Молчанову в Рыбинск из Омска.


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