Новое и точное расписание автобуса № 210: Какие остановки между Агролесом и Бердском

Власть Бердска обнародовала новое расписание пригородного автобуса по маршруту по регулируемым тарифам № 210 от "Дом культуры" поселка Агролес до "Универмаг" Бердска. Путь следования маршрута проходит по ул: ул. Парковая (п. Агролес) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Первомайская (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) - ул. М. Горького (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Парковая (п. Агролес).
Через остановки: п. Агролес - Саженцы (п. Агролес) - Звёздная (п. Агролес) - ТД «Иваново» (г. Бердск) - Вокзал (г. Бердск) - Сибириада (г. Бердск) - Дом культуры (г. Бердск) - Универмаг (г. Бердск) - Горького (г. Бердск) - Вокзал (г. Бердск) - ТД «Иваново» (г. Бердск) - Звёздная (п. Агролес) - Саженцы (п. Агролес) - п. Агролес.