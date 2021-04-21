Новое и точное расписание автобуса № 210: Какие остановки между Агролесом и Бердском
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Новое и точное расписание автобуса № 210: Какие остановки между Агролесом и Бердском

5:14:494/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Путь следования маршрута проходит по ул. Парковой, Барнаульской и Вокзальной.

автобус
Новое расписание маршрута

Власть Бердска обнародовала новое расписание пригородного автобуса по маршруту по регулируемым тарифам № 210 от "Дом культуры" поселка Агролес до "Универмаг" Бердска. Путь следования маршрута проходит по ул: ул. Парковая (п. Агролес) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Первомайская (г. Бердск) - ул. Ленина (г. Бердск) - ул. М. Горького (г. Бердск) - ул. Вокзальная (г. Бердск) - ул. Барнаульская (п. Агролес) - ул. Парковая (п. Агролес).

Через остановки: п. Агролес - Саженцы (п. Агролес) - Звёздная (п. Агролес) - ТД «Иваново» (г. Бердск) - Вокзал (г. Бердск) - Сибириада (г. Бердск) - Дом культуры (г. Бердск) - Универмаг (г. Бердск) - Горького (г. Бердск) - Вокзал (г. Бердск) - ТД «Иваново» (г. Бердск) - Звёздная (п. Агролес) - Саженцы (п. Агролес) - п. Агролес.

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