Путин заявил: цены в России будут сдерживать рыночными методами
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Путин заявил: цены в России будут сдерживать рыночными методами

6:30:084/21/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, рост цен на продукты съедает доходы россиян. Но действовать директивными методами, как в СССР, что привело к пустым полкам в магазине, российская власть не будет.

политик
Владимир Путин обратился к нации 21 апреля 2021

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральном собранию, в котором определил приоритеты развития страны на ближайший год. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государства назвал меры поддержки семей с детьми, в том числе заявил о выплате 10 000 рублей на каждого школьника.

Кроме того, по словам президента, доходы россиян не должны снижаться из-за роста цен на продукты, сообщается на сайте Кремля.

Дословно

В. Путин: Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей, знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране.

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, – к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили.

Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощь рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объёме, которые необходим и соответствует определённой ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает.

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