Путин опять помог бизнесу России новыми мерами: все заявления 21 апреля

В послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о шагах по выходы из кризиса. Чтобы экономика развивалась, нужна поддержка бизнеса, считает глава государства.
Дословно
В. Путин: В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе за счёт льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше пяти миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно.
К сожалению, совсем избежать сокращений было невозможно. Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача – к концу текущего года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить её раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции.
В прошлом году мы вдвое, как вы знаете, с 30 до 15 процентов, снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит.
Поручаю Правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.
Что касается других решений в сфере экономики, хотел бы сказать следующее.
Первое – мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и в других областях, отказались от массы ненужных контрольных проверок, но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том числе и в странах с развитой экономикой.
Кроме того, нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортёров. Мы уже, конечно, идём по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортёров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года. Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки в законодательстве нужно принять максимально быстро в весеннюю сессию.
Второе: талант предпринимателя – это в первую очередь талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. Такой настрой государство обязательно будет поддерживать.
В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идёт о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций. Их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона.
Уже усовершенствован механизм специальных инвестиционных контрактов, появился новый инструмент – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача – снижать риски для вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это происходит в рамках уже действующей так называемой «Фабрики проектного финансирования». Сегодня в её работе более 40 коммерческих проектов с общим объёмом инвестиций три триллиона рублей.
Я жду от Правительства предложений по реализации тех идей, которые прозвучали в марте на встрече с российским бизнесом. Коллеги, вы хорошо об этом знаете.
Третье – все ключевые решения в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом. Такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет. И конечно, мы все вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат – то, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие.
Скажу сейчас важную вещь, но ничего нового, бизнес уже об этом знает. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее это смотрится именно так. Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учётом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от Правительства конкретных предложений. Скажу, что называется, без протокола: дивиденды – кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает.
В прошлом году мы значительно увеличили бюджетные расходы, при этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительство совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику. Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах – чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена.
Вместе с тем сейчас за счёт возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложение в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки в законе. Рассчитываю, что все парламентские фракции: «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» – их поддержат.
В этой связи хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии. Это позволило нам вместе – это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение – обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда, но особенно в период подготовки к выборам в Государственную Думу, другие органы власти и с учётом той большой работы, которая нам предстоит. Рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но всё-таки настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, будет сохраняться.